國家通訊傳播委員會（NCC）於2020年11月18日中天電視台換照申請時，拒絕予以通過，導致中天電視被迫於同年12月12日停播，創下民主國家少見的強迫新聞媒體關閉惡例。

NCC所持理由，是說中天的內控與自律機制失靈，雖做出改善承諾，但未能有效說明如何改善；考量過去違規狀況，認為它未來更難落實營運計畫。主委陳耀祥特別指出，NCC已給過中天機會，2014年時已因違規紀錄多而「有條件換照」，但中天於2018年評鑑之後，卻累積大量違規事件，才導致這種結果。

事實上，NCC在2014年對中天給予「有條件通過」，只是要求它要注意，不要動輒違規來追求商業利益，斷無處以「留校察看」以觀後效，而成為後續「懲戒基礎」的用意。就如同籃球場上某球員打球時犯規數次，下一場球賽時，裁判不能在該球員犯了規後，就勒令其出場，說該球員前場就已犯規數次，足以證明以後一定會繼續犯規，所以不得繼續比賽，必須提早逐出場外，是一樣的道理。

更重要的是，NCC據以懲處中天關台的理由或證據－「累積多次違規」，已經被法院證實為「假理由」、「假證據」，因兩年來中天對NCC的違規懲處已經循司法途徑，被法院平反，連續8次勝訴，也就是司法已連續賞了NCC多達8個巴掌。請問，當時NCC以這些「錯誤處分」所做出的裁決，還能繼續有效嗎？

主委陳耀祥於NCC做出中天不予換照的重大且錯誤之處分後，在記者會中居然立刻向系統業者喊話，希望給公廣集團的新聞頻道一個機會，因華視已表態爭取。此種態度給外界一種質疑，就是NCC「先射箭再畫靶」，刻意將中天關台、52頻道騰空，再讓公廣集團占有52頻道，成為配合蔡政府觀點的重要拼圖，所以對中天的處分和這種心態下的處置相互一致。

NCC成立時，是由各政黨依得票比例推薦專家所組成的，相對較能維持中性獨立。若連前總統陳水扁都認為，NCC委員目前已皆由執政黨提名，並非真正獨立機關的話，上述對NCC以「多次違規」為由對中天撤照，是刻意配合民進黨政府掌握媒體的質疑，絕非憑空而來。如今法院已經確認，NCC多次違規是錯誤的懲處，NCC不能再裝聾作啞，對自己所做的錯誤決策沉默應對。

公務機關所做的錯誤判決，一般可以透過訴願和行政訴訟加以矯正；但本案因當時中天已向行政法院申請「假處分」，但連續遭高等和最高行政法院駁回，行政訴願或訴訟途徑似乎已經無路。

我們期待，陳耀祥主委若有羞恥之心，應在法院平反中天、顯示NCC懲處錯誤的新客觀事實下，負責、主動地於NCC提出「覆議」，推翻NCC於2020年做出的錯誤裁決，讓中天電視恢復原有頻道，以顯示外界對其為政治服務的觀點是錯誤的，證明自己的確是個稱職的主委，NCC也是個尊重法治的獨立機關。陳耀祥和NCC若不想被歷史紀錄下汙點，這應該是最後的機會。

（作者為前國家通訊傳播委員會委員）