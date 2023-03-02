自詡為「務實台獨工作者」的賴清德，儘管改稱沒必要再宣布台灣獨立，但最新民調顯示，近6成民眾依舊認為他的統獨立場終將走向台獨。如今，雖傳出賴清德考慮將蔡英文的「四個堅持」納入黨綱，但台獨印記鮮明的他，能否藉此化解外界疑慮，亦或反而會讓其兩岸立場變得搖擺模糊而進退失據，其風險恐怕不是光靠「蔡規賴隨」就能應付的。

賴清德擬將「四個堅持」納入黨綱，無非是要化解國內及美方對他台獨DNA的疑慮。但從歷史脈絡來看，2014年時任台南市長的他出訪上海，直指台獨是社會共識、台獨是民進黨的主張；2016年6月他說，「我不管在任何的職務上，都不會改變我台獨主張的立場」。2016年9月，雖礙於閣揆身分改稱「我們已經是主權獨立國家，不會另行宣布台灣獨立」，但仍重申「我是主張台灣獨立的政治工作者」。直到2022年底，為爭取總統提名才明確調整論述，承諾會站穩「四個堅持」。

問題是，蔡英文的兩岸路線是以當年她替李登輝起草的「特殊兩國論」為核心；反觀賴清德，則長期不脫離《台獨黨綱》。中心思想的本質差異，造成蔡、賴即便都喊「四個堅持」，但得到的反饋卻會有所不同。

關於這點，從美麗島電子報近期民調即可印證。數據顯示，有51.7%民眾認為賴是傾向台灣獨立，7%認為他是先維持現狀、以後再獨立；認為他會永遠維持現狀僅14.8%。此清楚顯示出，即便賴已宣示「尊蔡」的兩岸路線，仍無法改變多數人對他的台獨印象。

民調更顯示，高達73.4%民眾期望下屆總統的統獨立場是維持現狀，僅9.6%支持制憲建國；即便是泛綠選民也有72.9%傾向維持現狀，僅22.3%選制憲建國。

換言之，賴的兩岸論述正面臨兩大困境。第一，他嘗試從極獨走向中間路線，顯然暫未獲得多數民意信任；第二，光是擁抱「四個堅持」，確實還無法讓人感受到他對維持現狀的決心，遑論化解美方對他能否延續蔡英文路線的疑慮。

面對挑戰，正本清源的做法無非是處理《台獨黨綱》的去留。然而，要三句不離台獨的賴改寫自己的神主牌，發生機率趨近於零；但這不代表他沒有更折衷的作法。

2014年，民進黨為替蔡英文掃除障礙，由黨代表提案「凍結台獨黨綱」，當時蔡以「送中執會討論」的擱置技巧，讓《台獨黨綱》雖未冷凍，卻也形同冷藏。如今，賴或許做不到終結《台獨黨綱》，卻可循著當年留下的伏筆，授權中執會回頭討論凍獨案。

以當前黨內氛圍，預料「制憲建國」幾無可能會成為主旋律；較可能的結果是，經各方角力，最終仍將只會得到沒有共識的共識。但，對賴而言，透過認真討論凍獨、鼓勵多元聲音參與的動作，實則已具體體現「務實台獨」與時俱進的一面，展示「蔡規賴隨」的決心。否則，光靠眼前的「四個堅持」，恐難讓他有足夠的社會信任度走完總統大位的最後一哩路。

（作者為資深媒體人）