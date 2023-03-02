台灣民心並非一面倒的反中；台灣社會在意的是如何維繫台灣現有的民主、和平與繁榮的生活方式，同時能兼顧台灣主體性的政治地位。台灣社會民心對中國大陸既期待又怕受傷害的複雜情緒，誠如台灣指標民調的調查結果所顯示：台灣社會既認為「兩岸對話協商交流利大於弊」，卻又「對中共反感」。

台灣指標民調2月分調查指出，有77%的受訪民眾認為「不論台灣是哪一黨執政，兩岸的政府如果能夠保持對話協商」是「利大於弊」。交叉分析同樣顯示，泛綠民眾有近6成持此看法（對台灣利大於弊58.8%、弊大於利25.5%、利弊各半5.9%）。不同總統候選人組合下，希望賴清德擔任下一屆總統的民眾也有58.1%至63.2%同意此一觀點。

究其原因，兩岸經濟相互依賴是無法忽視的事實，兩岸人民不論是因為親緣、觀光或因工作所需的往來也是1987年兩岸恢復往來以後的事實；這是台灣民眾願意與中國大陸保持交流的重要因素。

然而兩岸經貿與社會多年持續交流，之所以沒有促進兩岸政府與社會正向的善意，很大一部分原因來自於中共政府政策一直是台灣最大的安全隱患，同時也是台灣主權地位最大的挑戰。對於來自於中共政府對台的戰爭威脅、經貿制裁等措施，一直是台灣社會「反中」情節的根源。

台灣指標民調發現，全體受訪民眾中有77.1%對中共持反感態度(包含47.7%很反感、29.4%有些反感)，對中共有好感的，僅占受訪者比例的11.5%。交叉分析則顯示，對中共的反感是跨越族群類別的一種台灣共識。尤其新北市與雲嘉南、或20至39歲、或國中與大學以上學歷、或民眾黨支持者與泛綠民眾等族群超過8成對共產黨反感，愈年輕的民眾對共產黨愈反感。

在政治立場上，傾向泛綠陣營的民眾有95.7%對中共持反感並不令人意外，至於立場偏中立的民眾有74.5%對中共反感，也符合調查結果的整體樣貌。即便傾向泛藍的民眾也有54.0%對中共反感，僅30.7%對共產黨有好感。

相信兩岸領導人都已經注意到，政治前提以及中共對台「硬的一手」是兩岸交流的重大障礙。陸方以九二共識作為兩岸政府交流的前提，以剝奪「和平」作為促統的籌碼，不是在抵制民進黨及其支持者，而是把廣大對於維持兩岸政治關係的現狀的台灣民眾推開，把廣大認同中華民國的台灣民眾推開；更忽略了中華民國憲法與《兩岸人民關係條例》等典章中所蘊含的兩岸「共同政治基礎」。

這樣的結果提醒我們，九二會談距今已經30年，不論當年是否形成「共識」，兩岸社會與國際情勢等時空條件已產生重大的轉變；但不變的是，對中華民國的認同依然是台灣社會的最大公約數。

台灣指標民調結果已經證明，有73.4%的民眾期待下屆總統候選人的兩岸關係主張「維持現狀」，傾向「九二共識」的僅有9.8%。更有79.3%的民眾認為「維持現狀就是獨立，所以沒必要改國號」。更有73.5%的民眾即便對中國共產黨持有反感，但也認為「兩岸政府若能對話交流」對台灣「利大於弊」。

今日的中國大陸是世界第二大經濟體，在2001年以後也確實維持了很長一段時期的經濟發展榮景。台灣社會當然願意和中國大陸發展更緊密的關係，但我們也都知道，經濟成長並非沒有極限。近年來陸方致力在國際推廣「中國模式」、「中國方案」，但仍無法說服國際乃至於台灣社會，「中國模式治理下的人民生活」能否走向或者達到台灣社會早已享有的「自由」、「民主」與「繁榮」？

我們能理解，「一中」、「九二」，涉及到北京主張「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是全中國的唯一合法代表，台灣是中國的領土」的國際政治論述，因此有轉向的難度。但若雙方有誠意開創下一階段的兩岸相互理解與求同，台灣社會也展現出期許兩岸政府間進行對話協商的氛圍時，對於某些爭點暫且「存而不論」，或者「尋找新解方」，反倒是更具格局的「求同」思路。

（作者為前海基會董事長）