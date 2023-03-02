南投第2選區立委補選本周六投票，這是去年九合一大選後的第2場延長賽，外界將此視為是國民黨黨主席朱立倫與新任民進黨黨主席的副總統賴清德，兩人的操盤競賽，雙方都全力取勝，但顯然賴清德輸不得的壓力更大些。

過去幾周來，賴清德幾乎每個周末和假日都在南投，他不但自己已入駐南投，還責成黨副祕書長黃建嘉率中央黨部團隊進駐代表民進黨參選的蔡培慧競選總部。

民進黨自2005年後就沒有在南投立委和縣長的選舉中贏過，因此，這次立委補選，國民黨的候選人林明溱原本較被看好，然而，在民進黨一票高官傾巢而出，再加上網路作戰攻勢凌厲，蔡培慧選情似已有上揚之勢；從南投縣長許淑華臨時決定請假3天全力輔選，可知藍綠支持率可能出現了變化。

此情此景，令人聯想起2022年初台中第二選區的立委補選。一開始也是國民黨的顏寬恆較有贏面，但是在當時兼任民進黨黨主席的總統蔡英文帶著府院高層搭乘專機南下強勢輔選，以及親綠媒體、網軍不斷抹黑下，甚至媒體人周玉蔻還在臉書貼出截圖，暗指顏家菲籍女看護遭性侵喪命等，硬是翻轉了選情。最後林靜儀贏得補選、進入立法院。

這次民進黨採取同樣的選戰策略，目的想當然耳就是要複製林靜儀的勝利。即使賴清德在2019年為總統大位投入民進黨黨內初選時，曾表示自己遭受網軍凌遲之苦，還公開向蔡英文求饒，然而，此次輔選，他卻還是放任綠色網軍和媒體人對林明溱的攻擊。看來為了讓蔡培慧勝出，賴清德也忘了當年自己所吃的苦頭，完全顧不了選舉的道德與公平。

賴清德之所以非贏不可，乃是因為這是他擔任黨主席之後的第一仗，輸贏關係到他在黨內的權威與領導力。從1月18日就任黨主席至今，賴清德可謂諸事不順，嫡系人馬頻頻中箭落馬。前行政院發言人陳宗彥遭爆料，在任職台南市政府、賴清德擔任台南市長時，曾涉及接受性招待和為酒店業者喬事情等，引發社會震撼。

而台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，經過將近3個月的調查後，認為議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》等案件，2日提起公訴。邱莉莉、林志展被認為屬於賴清德陣營。

此外，被控捲入去年九合一選舉期間學甲88槍擊案的前民進黨中執委郭再欽，多年前涉及的學甲爐碴案重啟調查後被起訴，而此案也是在賴清德擔任台南市長時發生。由於賴當年治理台南時問題重重、甚至黑道猖狂，外界認為，這對他問鼎2024大位恐怕很不利。

因此，賴清德極度需要在南投立委補選這一役取得勝利，否則他在黨內會被看衰看扁，甚至是不是一定能夠代表民進黨競逐2024大位恐怕都還有變數。雖然蔡培慧是「小英女孩」，但卻是賴清德的「2024防線」，南投這一役他非贏不可，於是狂熱輔選，也放任蔡陣營和民進黨輔選團隊採取各種不堪的競選手段。

然而，輔選如此無所不用其極，會不會對賴清德產生什麼樣的後座力呢？值得觀察。

（作者為資深媒體人）