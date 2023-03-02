台灣寶島物產豐饒，如今卻淪落到一蛋難求的窘境，生產方有其經營盤算，消費者也要為荷包考量，這時就考驗主管機關平衡彼此的處置策略以及產銷調控能力，結果至關緊要的決策竟是放任供需失衡，被群眾罵翻之後，才又亡羊補牢的挖東牆補西牆，應付一下，令百姓氣憤難平。

針對缺蛋危機，《商業週刊》點出四大主因，分別是禽流感橫行、雞隻飼料飆漲、氣候影響及春節尚未復工，然而去年同期也發生過類似情況，早應未雨綢繆，農委會卻失能不作為。

為緩解民怨蔓延，由澳洲進口國外蛋品，沒想到這500萬顆雞蛋，價差竟高達新台幣3000萬，民眾還沒意識過來，農委會主委陳吉仲竟先聲奪人宣布：「造成的損失由農委會吸收。」

農委會吸收，又不是農委會主委吸收！到頭來花的還不是納稅人的血汗錢，仍然是由全民來買單！為何錯誤的政策是讓民眾來承擔呢？

除了台灣本島「蛋蛋的危機」，近日因為海纜斷裂，通訊灰頭土臉的馬祖外島，不僅面臨缺蛋潮，連平時運補的船隻都發生日程延遲，進港時間甚至超過半個月之久，《馬祖日報》報導西莒島上的早餐店、餐廳動用關係四處找蛋，影響居民日常生活甚大，商家亦無生意可做，宛如孤島難民。

再弱弱地問一句，500萬顆澳洲進口的雞蛋，馬祖居民能配給到幾顆？

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