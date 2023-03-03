2月21日，中國外交部發布了《全球安全倡議概念文件》。《文件》闡釋了中國對全球安全困境的看法，表述了中國立場，引起世界高度關注。在俄烏衝突加劇，世界深感憂慮之際，中國的倡議得到了大部分國家的認同與支持，以美國為首的西方國家，則站在另一個極端。他們按照「逢中必反」的原則，以「抱團方式」，通過「媒體轟炸」，對《文件》進行曲解、詆毀。美國除了拜登總統「閃訪基輔」，繼續鼓吹烏克蘭「一戰到底」之外，還利用當前中美戰略競爭進入高危狀態的局勢，擺出加劇在台海對中國進行戰爭挑釁的姿態。

這些現象恰好證明，中國發出全球安全倡議，中國強調和平與發展的立場，中國對世界安全格局發揮作用的方式，符合當前世界之所需，人心之所望。

《文件》的發布，是最近中國政府採取的多項重大外交舉措之一。中國的全球安全立場，有其值得深層關注之處。

中國全球安全的立場

其一，《文件》內容豐富。從全球安全治理到政治解決地區衝突，從核不擴散到氣候治理，涵蓋了當今全球安全治理存在的突出問題，以及國際社會普遍關心的全球性挑戰。對全球安全提出了二十個方面的重點合作方向。《文件》強調了共同建設一個更加安全的世界的迫切性，並就中國政府進一步維護全球安全，為世界可持續發展的合作方向、領域，建立工作平台機制等，提出了設想。在一定程度上，展現出中國在安全觀方面的特別之處。

其二，借用中國外交部長秦剛的一句話，《文件》的主要精神就是：「展示中國對守護全球安全的堅定決心」。

《文件》是最近中國在國際安全事務方面採取的一系列連番舉措之一。這種特徵及其安排，展現了中國政府對當前世界局勢的深思熟慮，也是對國際社會維護世界和平關切的回應。

如2月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席了在慕尼黑舉行的歐洲安全會議。在這個辯論和研討國際安全問題的平台上，王〉毅發表了題為〈建設一個更加安全的世界〉的主旨講話。講話強調建設一個更加安全的世界，是各國人民的強烈願望，也是世界各國的共同責任。呼籲為了世界更安全，堅持尊重各國主權和領土完整，堅持通過對話協商和平解決爭端，呼籲回歸聯合國憲章和宗旨。在歐安會上，王毅主任宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。

此後，中國政府在2月24日發布了《和平解決烏克蘭問題的十二點建議》（在歐安會期間，王毅向出席會議的烏克蘭外長庫列巴，介紹了中國和平解決俄烏衝突方案的各項要點）。可見，作為系列舉措，《文件》集中展現了中國維護全球安全的堅定決心和責任擔當，體現了中國以歐洲域外國家的身分，對控制歐洲局勢的危險性、對維護全球安全，可發揮積極作用。

其三，體現中國外交主旨，強調中國將始終堅持維護國家主權獨立與領土完整這一符合聯合國憲章與國際法準則的立場，強調世界走和平發展道路的重要性。主張在破解安全困境、尋求共同安全方面，全球同舟共濟，應對當前安全威脅多元化的趨勢。

中國強調國家主權獨立與領土完整，其深層含義是針對當前國際格局加速演變，美國為首的西方國家，繼續將自身的安全，建立在別國不安全的基礎上，這將導致全球各類問題層出不窮。同時也顯示，中國關注當前世界安全格局的同時，強調最重要的是首先尊重一國的國家主權和領土完整，強調只有具備自身安全，才能更好地維護世界安全。這意味著，中國的安全也是世界安全的重要部分。對那些無視中國合理安全關切的行為，中國將堅決抵制並給予回擊。

其四，關注中小國家，關注世界糧食安全。

《文件》倡議重視和發揮世界多邊機制，主張發揮聯合國的主導作用。強調在當今國際事務中，無論國家大小，應該一律平等。文件特別提出全球糧食安全問題和能源危機的擴大，極其危險。尤其指出，戰爭可能導致不同類型、不同地區的糧食安全問題，疊加擴大。

對發達國家而言，即使世界局勢動盪，他們手段充分，調整政策空間大，可以容易地化解供需矛盾。而中小國家因為經濟實力不夠，應對世界變化的手段有限，他們面臨的糧食和能源短缺等看起來似乎是小問題，卻極有可能演變為大問題，例如引發地區性糧食危機。

反觀這次歐安會，雖然邀請了不少發展中國家，但這些非西方的中小國家在歐美為主的國際場合，他們就其生存困境，就他們希望烏克蘭危機能夠和平解決，對歐美「一戰到底」，不談如何實現和平，表達了自己的觀點。但他們的立場不受重視，他們在糧食和能源方面的憂慮，也得不到西方國家任何的「共情」。

中國在倡議中強調對世界糧食安全與供應鏈安全的重視，是急發展中國家之所急，體現中國對世界糧食安全和能源安全的高度關注和責任心，也體現中國協助中小國家解決糧食安全問題落地的意願。

其五，堅持共同、綜合、合作、永續的安全觀。如堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全；促進大國協調和良性互動；堅持通過對話協商，以和平方式解決國家間的分歧和爭端；堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」的共識等。其中，在非傳統安全方面，中國就繼續支持全球氣候倡議，尋求加強全球與區域合作方面，做出了重要表態。

要外交，不要手榴彈

發布《全球安全倡議概念文件》，是中國推進落實全球安全倡議的一項重要舉措。涉及如何構建世界的和平共處、如何拓展新安全觀，如何應對和平與發展的時代主題所遭遇的嚴峻挑戰，俄烏戰爭對大國關係的影響等。本文提出的幾點看法，遠說不上是深度觀察。

本文還想強調一點，那就是中國近期一系列獨特的外交舉措，獲得了積極反響。歐盟國家的民眾，發出了「要外交，不要手榴彈」的呼聲。德國發生了1.5萬人的反戰遊行。擔心可能出現失控局面的烏克蘭也表示：「將進行認真研讀中國的文件」。烏克蘭還表示：「與中國的和平方案有共識」。但也要看到，中國發布《文件》，闡述中國對全球安全的看法，對中國所發揮的和平作用，美國必然有所反應，並將折射到台海。

古人云，善者不來，來者不善，對此，中國也做好了充分準備。也許，這正是中國展現新安全觀的視窗。而國際社會，將有目共睹之。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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