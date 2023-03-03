台南作為台灣的古都，素來以美食與美景聞名全台、享譽國際，日前更是四連霸，從2019年到2022年都獲得觀光局「觀光局地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」特優等；但是台南的觀光品質，絕對不是只靠台南人自己就能保持。

記得前幾年，「失格的旅人」一度成為台灣輿論的熱門詞彙，內容主要是部分自私自利的台灣遊客，到日本觀光時輕則無視在地文化，重則遇到事件惡意置之不理，嚴重影響日本人對於台灣遊客的觀感；一直到今年春節，依舊傳出有六名台灣遊客到拉麵店只點三碗拉麵的事情，引發熱議。

事實上，少部分害群之馬的行為，又何嘗只有出現在日本？每次一到週末或連續假期，台南往往充滿著全國各地的觀光客，樸實熱情的台南人，當然十分歡迎自己家鄉的美好，能夠和更多人分享；然而部分遊客的行為卻是嚴重造成在地人的困擾，像是違規停車、八人點一碗虱目魚粥，又或是帶著天龍人的視角，批評已有四百餘年歷史的古城「不夠現代化」。

這種心態和行為，十分不可取，並不是說到台南來消費、旅遊，台南人就要全部逆來順受、承擔莫須有的誤會和惡意言論。事實上，台南人更重視的是生活品質，不少知名老店，往往是挑觀光客最熱絡的時候休假，原因很簡單，錢有賺夠就好，過愜意的日子更重要。

這種淡泊的心境，才是台南真正吸引人的地方，也才是為什麼能讓文學大老葉石濤寫下「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」這等名句的城市。希望所有外地的旅客，到台南觀光的時候，能尊重台南人、尊重在地的文化，這樣才能讓台南的美好繼續保持下去，並且和更多人分享。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※