盧秀燕近日表態自己沒打算選總統，今年不僅不會選總統，也不會當副手。盧秀燕的發言值得社會各界給予肯定。盧秀燕之所以必須表態，因為九合一選舉國民黨意外大勝後，國民黨潛在的總統候選人周遭，都湧現勸進聲浪。而這些勸進聲中，雖然部分人僅單純依主觀期待自行搭配，但圍繞政治人物周遭的親近人士則多從個人利益著眼，向來不考慮大局，最後對勸進對象也造成傷害。

國民黨作為相對有實力挑戰民進黨的最大在野黨，如果希望實現政黨輪替，如今最關鍵的是將黨內情勢明朗化，進而協助侯友宜成為國民黨的總統候選人。假如盧秀燕也如同朱立倫想選總統，進而態度曖昧模糊，最後結果必然是盧秀燕、朱立倫、侯友宜自身及身邊支持者各懷心思，進而相互穿小鞋，最後導致國民黨的整體形象受創，總統和立委選舉時國民黨人再次共同毀滅。

因此，盧秀燕表態自己沒打算選總統，也不會當副手才會更加顯得難能可貴。盧秀燕面對周遭親近人士和社會部分人的勸進聲浪，並未因此迷失自我，因此得以避免因態度模糊曖昧，導致盧秀燕自身及國民黨雙雙受損的悲劇。盧秀燕很清楚自己跟侯友宜之間，只能有一人出來選總統，至於侯盧配這種六都市長竟有兩都請假的畫面，只會讓國民黨選情雪上加霜。

盧秀燕能拒絕誘惑，明確立場，認識現實，清楚表態的政治行動，尤其值得國民黨主席朱立倫學習。朱立倫至今仍停留在國民黨會提名最強的候選人，侯友宜是最強母雞的說法，但作為最該客觀公正的黨主席，卻絕口不提自己不會選總統。朱立倫終究是制定提名辦法和初選規則的黨主席，像盧秀燕一樣清楚表態自己不會選總統也不會當副手本是順理成章，朱立倫態度卻始終曖昧模糊。

侯友宜雖然幾乎被公認是國民黨最強的總統候選人，但侯友宜順利出線需要以朱立倫為首的國民黨中央全力支持。所謂支持，並不是以不具名的方式對媒體放話，表示黨中央傾向提名侯友宜，而是在朱立倫明確表態自己不會參與總統大選後，朱立倫親自站到第一線積極為侯友宜辯護。如果朱立倫不願意像盧秀燕表態不會選總統，也不替侯友宜辯護，就是坐視侯友宜被消耗。

在盧秀燕清楚表態不會選總統，也不會當副手後，國民黨可能的總統候選人只剩下朱立倫和侯友宜。如果朱立倫維持曖昧模糊，侯友宜會受到持續的傷害。

（作者為財團法人民意調查文教基金會祕書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※