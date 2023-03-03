近日，日本極右派媒體造謠說：台軍中「外省籍」佔了九成。這句話引起馮世寬不滿，用國罵開幹。

1949年中國大陸易主以後，隨著國民政府來到台灣的國軍，幾乎百分百都是出生在中國大陸的「阿山」、「外省人」。他們秉承了黃埔精神，多數精忠報國。許多具有「外省籍」身分的黃埔將軍、幹部，為了國家，不也甘心為多數是「本省籍」的總統擘畫獻策，其中包括李登輝、陳水扁、蔡英文。

國民政府遷台已經73年，當年17、18歲、出生於中國大陸的「標準外省人」，如今都已是年過90的耄耄之年，幾乎都已凋零殆盡。像馮世寬這樣，身體硬朗、老驥伏櫪，還能力拔山河，對日人怒吼「國罵」的外省老兵，幾乎已經成為「瀕臨絕種動物」。

如今依然活蹦亂跳，所謂的「外省人」，九成九都是出生在台灣，喝台灣水、吃台灣米長大的外省第N代，不然就是「半山」第N代，他們多數對祖輩在中國的「祖籍」，幾乎沒有感情；有些年輕後代，甚至都沒有機會去祖父母的老家去看一眼。這些人還能說他們是「外省人」嗎？有些外省第N代，甚至要比本省人還本省，他們的閩南話、閩南話成語說得比本省人還溜。更有些外省第N代，不但選擇加入民進黨，比起本省獨派還要更痛恨中國、比台獨還激進。

有心人硬要將這些外省第N代、半山第N代的人，歸於「外省人」，不就相當於要將幾代出生長大、在美國受過完整教育的美國黑人、亞洲人、拉丁裔、俄羅斯人、義大利人，歸類於「外國人」？

如果蔡政府有心阻擋這種分裂軍民的謠言，就該主動站出來闢謠；而70年前帶領外省人避難到台灣的國民黨，更要為這群為台灣流血流汗、拚命阻止中共入侵的外省軍人說句公道話。許多在823砲戰中捐軀、在橫貫公路開山闢地送命、開著U-2偵察飛機被擊落逮捕的飛官，幾乎九成九是外省籍。

日本右派媒體故意散佈這種居心不良的謠言，一如種種誇大228死傷人數的謠言一樣，都是存心分裂台灣人，讓台灣內部無法團結，好讓多數認同一個中國的外省人全部滾到中國大陸。這樣便能「淨化」台灣人，成為多數懷念日本殖民、高壓統治台灣那段「美好」日子的順民。這樣台日的關係才能上一個新的台階，團結一起對抗中共威脅。

問題是，這種出生在中國大陸、道地的「外省人」還有多少人還活著？ 有多少人還能在軍中當官？ 耄耄老者還能起什麼作用？

如果蔡政府稍微有點良心，就該主動向日本媒體表達抗議，並發布行政命令，甚至立法禁止媒體及名嘴，不得再使用「外省人」、「本省人」這種只會破壞團結、分裂台灣的稱呼。不管個人政治主張為何，我們都是生活在同一個「中華民國台灣省」、同島一命的「台灣人」，不是嗎？

（作者為作家）

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