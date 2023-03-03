由於ChatGPT、新版的Bing搜索、谷歌的Bard和一大批基於大型語言模型交談式機器人或搜尋工具的出現，人們對這些系統趨之若鶩，我們不得不開始擔心它們的可能危害。

研究人員已經知道，對於其所不知道的問題，ChatGPT等會「一本正經的胡說八道」，因此大型語言模型對於搜索查詢或任何其他問題的請求都有可能是錯誤的，但是這些大的科技公司決定，ChatGPT等人工智慧系統由於對話自然且具吸引力、其回答問題的能力，以及將這些模型與其他軟體工具結合起來的潛力（無論是搜尋引擎還是為你訂購演唱會門票），這些優點超過了不精確和錯誤回答的潛在風險。

當這些系統產生幻覺時，或者甚至只是從他們的訓練資料中摘取錯誤資訊時，實際上可能會有真正的受害者。例如Stack Overflow是一個協助程式設計的網站，最近不得不禁止使用者提交使用ChatGPT生成的程式的答案，因為充斥著看起來合理但是錯誤的程式。很多科幻雜誌也不得不停止接受投稿，因為太多人提交的故事並非出自他們自己的創意，而是出自ChatGPT。

人類已經學會了對來自其他人的建議保持懷疑，例如很多YouTube或臉書的教學內容，人們不會完全買單。然而當涉及到人工智慧系統如ChatGPT時，我們似乎都不會豎起懷疑的耳朵，讓ChatGPT宰制我們的思想。

最近微軟將ChatGPT結合到搜尋引擎Bing裡面並開放試用，但出師不利變成負面宣傳，包括聊天機器人自稱Sydney、變得脾氣暴躁，甚至變得極具敵意和威脅性等等，微軟決定限制用戶聊天的對話長度。但許多人發現，儘管這種對話長度限制明顯使新的Bing更加安全，但也大大降低了其實用性。

對話長度限制明顯是微軟不得不實施的一種權宜之計，因為它在推出時沒有進行足夠嚴格的測試。谷歌的Bard也有相同的困境，回答出錯誤的答案，顯然將不完全正確的ChatGPT結合到搜尋引擎是自討苦吃，前途充滿荊棘。

ChatGPT用來寫程式或科幻小說或許無害，但萬一人們問的是生病時要吃甚麼藥？錯誤的回答可能致命。或者像Sydney那樣具有敵意和侮辱性回答，導致用戶心理受創或自我傷害。

考慮到這些潛在的危害，政府是否應該介入並制定關於如何建立和部署這些人工智慧系統的明確規定。像歐盟提出的原始草案中提到的基於風險的方法的想法是一個可能的起點，但是風險的定義和這些風險評估不應該完全由科技公司自己來制定，必須有明確的外部標準和責任，否則憾事總有一天會發生。

（作者為台北商大前校長、叡揚資訊資深顧問）

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