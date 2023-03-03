給自己打100分的「大鵬」部長馮世寬過去爭議頗多，也金句連連，譬如他曾說過：「宋仲基差我一點，金城武不如我」；「別聽那個渣男的話」；「他媽的！怎麼可以這樣子想？」「今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」......。

銷聲匿跡了許久，昨天馮世寬又出現了，日本媒體報導，高達9成的台灣軍官在退役後前往中國，提供情報換取金錢，直指「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」。退輔會主委馮世寬被問及該報導時，以「放他媽的屁」回擊！有人提醒他應收回情緒性用語，馮世寬反而聲調加大說，要他收回不可能，身為一個軍人，「士可殺、不可辱」！

解氣啊！民進黨當家，一向走的是「崇美媚日」路線，把美國人當「爸爸」、稱日本人是「大哥哥」，現在好了，美國爸爸賣「萊豬」給我們吃、在台灣土地上布雷、把台灣打造成刺蝟島，還搶我們的「護國神山」台積電；日本大葛格則把自己不要的疫苗送給我們、卻讓台灣老百姓吃「輻食」...美國和日本何曾對台灣好過一點點？

終於綠色政權出了一位有骨氣、有guts的內閣官員，當聽到日本《經濟新聞》報導時，總統府居然噤若寒蟬不發一聲，直到傍晚才在輿論壓力下提出說明，對上述報導表示高度遺憾。

綠色政權還保留一點正氣的聲音，馮世寬果然是100分！

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