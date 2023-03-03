《日本經濟新聞》報導，9成的台灣軍官退役後前往中國，提供情報換取金錢，諜影幢幢；兵員17萬的台灣軍隊，軍官等幹部仍以外省人居多，歷屆國防部長被外省人壟斷。報導還引述匿名的台灣軍事專家說，「蔡英文未能控制軍隊」。

這是，豈止是馮世寬爆粗口「胡說八道」，「放他媽的屁」可以了的？

馮世寬爆粗口，明裡，幹譙的是日本媒體和翻譯錯誤的台媒，暗裡，何嘗不是怒幹操作日媒「認知作戰」的團隊。《日經》背景，保守而親中，怎會突如其來地冒出這一系列的報導？報導甫出，立場鮮明的《自由時報》網路新聞隨即翻譯上網，效率巧合而驚人。未經查證的報導、新聞來源匿名、迅速翻譯、翻譯的台媒不向國防部求證、也不做評論…凡此種種，熟悉媒體運作的人不難察覺，此案斧鑿痕跡太深，應屬認知戰的一環。

發動此一認知戰，目的在挑撥三軍統帥與國軍將領關係，分化台灣軍民關係，削弱國軍士氣，深化省籍矛盾，也不無為美軍駐台敲鑼打鼓的意味。以此觀之，幕後發動此一認知戰者，美方、陸方、台方，均有可能。甚至可能是愚蠢的側翼，自告奮勇，邀功上級的「傑作」！

此案必須澄清。外交部須立即召見日本駐台代表，表達嚴正抗議；要求《日經新聞》更正道歉。《日經》若拒絕更正道歉，即日起暫停日貨進口。此外，國防部須立即函請檢調單位追查，報導中指稱「蔡英文未能控制軍隊」的匿名軍事專家，究竟是何人？為何要分化三軍統帥和國軍的關係？該軍事專家究竟是何方的間諜？外交部和國防部若不有所作為，不僅是唾面自乾，自取其辱，且有為特定組織遮羞掩醜的嫌疑！

馮世寬說，士可殺，不可辱。國軍若是有清晰的戰略目標，有追求兩岸及區域和平的戰略規劃，又何至於受制於美軍？國軍淪落外人可以恣意誹謗汙衊，國際政客可以隨意辱殺，何嘗不是咎由自取？

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