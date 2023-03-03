近期政府擬修正《全民防衛動員法》引發非議。如是為因應日益嚴峻的國際局勢而修改法案，本是無可厚非。與之對照者，中共在去年底完成《預備役人員法》修法，將預備役年齡涵括至 18 歲至 60 歲的男性。兩相比較之下，此次《全動法》擬將16歲～18歲多數尚在求學階段的男性動員造冊，省略教育部與家長、學子的政策溝通過程就驟然實施，造成家長與學子群體恐慌進而質疑，誠屬自取其咎。

與之關聯者，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）與日本智庫「笹川和平財團」接連發表兵棋推演報告，一改過去多次中國有利的兵推判定，皆推估台灣在美、日協防下將「慘勝」中共。

其在極端情形的戰損呈現一旦美、日協防，美、日、台共損失744架戰機、52艘軍艦、26200人傷亡；中共則損失252架軍機、含兩艘航母在內的156艘軍艦與近4萬共軍傷亡。

但兵推終究只是假設，不能完全替代現實。例如，兵推的想定就與國防部長邱國正回應「中共2週內拿不下台灣」疑問時表達「不只2週、奉陪到底」的意涵不同。日本智庫兵推結果顯示，戰事將在2週左右結束，「才」取得三國聯軍慘勝的戰果，而邱國正則認為台灣可以撐不只2週（原意應指台灣獨立作戰）。顯然不是邱太過樂觀，就是日方智庫太悲觀。

再者，兵推只能假設軍事行動的結果，並不能更動戰爭是服務於政治的延續此一本質，意即當前的美日高層以及台灣，是否願意接受兵推的結果決定冒險一戰？兵推報告在媒體宣傳稱為美日台慘勝，然而美方需付出超過萬人的傷亡，日方2500人傷亡，台灣1.3萬人傷亡。美方的損失將是越戰以來的首度嚴重戰損；而台灣人民是否願意接受如此傷亡數字，間接默許支持政府走向開戰？

美國軍方曾形容韓戰與越戰是美國在20世紀打了兩場在錯誤的時間、錯誤的地點進行了一場錯誤的戰爭。原因在於，兩場戰爭的相同之處是皆讓美軍付出數十萬傷亡的結果。然而並非美國不願意戰爭，而是兩場戰爭所欲達成的政治目標是否符合美國利益。此是在越戰之後，美國再也未和擁核大國有直接、間接交戰的重要因素。

日本智庫未提及部分，CSIS報告則推估美國將損失2～4艘航母。「擊沉美國航母意味著核戰」，此一假設不一定實現，但當中共航母遭擊沉的同時，就不能指望中共會「自我設限」不攻擊美國航母。反之，當美軍航母遭擊沉時，如選擇不以核武還擊，美國在國際的軍事威信大幅滑落將成必然。

除非美國願意為台灣開啟核戰、第三次世界大戰，否則美國在開戰前首要思考的，必是願不願意接受為了台灣接受航母被擊沉的結果而不選擇核反擊，選擇不核反擊也會招致美國國內民意強大壓力。如此則事前就需考慮美軍航母艦隊參戰與否，不參戰則戰局恐倒向對中共有利的結果。

回到台灣，兵推結果顯示，即便美、日援台，台灣基礎建設損失不計也要傷亡1.3萬人。但兵推與邱部長沒說清楚的是，一旦美、日不照兵推假定援台，台灣堅守下的傷亡會放大多少？能撐過2週？這些結果當下台灣人民可以接受？

多數選擇避戰者並非失敗主義者、投降主義者，而是這是一場事先就可預期的傷亡代價極大的賭注，且還要美、日願意損失上述傷亡戰損才有所謂的「慘勝」可能，而這是台灣單方面無法決定的。尤其看到近期俄烏戰爭中美軍與北約軍隊遲遲不願下場的畫面，原因正是沒有一個國家願意冒險與擁核大國開戰，美、日對上中共同樣要面臨此一境地。

上個世紀初，日、俄兩國為了爭奪中國東北利益在內的東北亞霸權地位，竟在第三國中國境內開戰。同理，一旦台海發生戰爭，台灣寶島將淪為21世紀的日俄戰爭翻版，差別只在於美軍選擇自己下場，還是提供武器消耗中共，本質上仍是霸權保衛戰。

台灣不應將己置於中美的大國利益角力戰場，不只該避免兵推慘勝結果的發生，更不應寄望美、日協防而自恃強大，透過政治解決兩岸困境才是台灣人民最上策之選。

（作者為自由撰稿者）

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