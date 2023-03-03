俄烏開戰已經超過一年，美國雖然持續軍援烏克蘭，拜登總統也於2月20日造訪基輔，展現美國支持烏克蘭的決心。然而從國務卿布林肯最近的幾項舉動，可以看出美國對俄烏戰事呈現膠著狀態，已經感到焦慮。

首先是布林肯2月18日在慕尼黑與王毅會談。美國參加慕尼黑安全會議是由副總統賀錦麗率團，布林肯位階較低，可以參加也可以不參加。但中共是由王毅與會，因此布林肯刻意前往慕尼黑，目的顯然是藉機與王毅面對面討論俄烏戰爭。

其次是布林肯2月28日赴中亞訪問，並在哈薩克會晤哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼等中亞五國外交部長。這是布林肯出任國務卿後，首度訪問中亞，首要目的不言而喻，就是在勸阻中亞五國協助俄羅斯。

第三是布林肯3月2日在印度參加G20外長會議時，在會場與俄羅斯外長拉夫羅夫短暫對話。這是俄烏開戰後，布林肯首次與拉夫羅夫面對面談話。去年7月兩人曾同時參加印尼峇里島G20外長會議。但拉夫羅夫中途離場，未能與布林肯對話。

布林肯明知前述各項作為不會有具體結果，卻勇往直前，顯示美國有不得不為的苦衷。

俄烏開戰後，中共既不譴責俄羅斯，也不參加美國發起的制裁行動。理由至為明顯，就是希望與俄國保持良好關係，共同對抗美國在國際間的霸凌行為。另一方面，中共也與烏克蘭有深厚的合作關係，更因為台灣問題，不願看到烏克蘭國土分裂。因此始終態度曖昧。

美歐國家援助烏克蘭以戰止戰成效不彰，於是寄望中共發揮影響力。但是中共於2月24日發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，只提出一些和平呼籲，令西方國家大失所望。

在中亞方面，雖然五國影響力有限，但俄羅斯可以透過中亞市場及貿易路線，來規避西方制裁。因此布林肯極力遊說五國與美國合作。然而中亞五國夾在俄羅斯與中共兩強之間，唯有與中共及俄羅斯維持良好關係，左右逢源才能自保。另一方面，烏克蘭就是因為反俄親美，對俄羅斯構成安全威脅，才招致俄國動武。有此前車之鑑，中亞五國怎敢重蹈覆轍？

事實上，中亞國家和莫斯科簽有安全協議，俄羅斯也是中亞地區勞工海外就業的地點。中亞國家斷不會自毀長城。聯合國大會2月23日表決一項要求俄軍撤出烏克蘭的決議案，中亞國家或者棄權，或者不投票，立場至為明顯。

美國國內已經出現反戰聲浪。2月19日有上千名示威者在華盛頓的林肯紀念堂前舉行集會，要求美國停止煽動俄烏衝突、促進雙方和談、解散北約、削減美國軍費等等。另一方面，美聯社最新民調顯示，美國大眾對援烏的支持率已從去年5月的60%降到48%；福斯新聞一份民調顯示，有高達46%的人認為援烏必須有個時間底限。民意反戰已對拜登政府構成壓力。

歐洲議會3月1日舉行一場俄烏戰爭座談會，與會專家表示，中共與俄國關係比歐洲所想的還要密切，因現實需要而互相綁緊，且戰事拉長、拖住美歐，對中國也有好處。這恐怕也是美國感到焦慮的重要原因之一。

（作者為退休大使）

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