2024總統大選戰鼓頻催，但鼓聲響起，卻是藍綠有別，鼓點節奏各有不同。表面上看起來，掌握中央執政權的民進黨狀況不斷，論文抄襲與黑金侵蝕的舊創猶在隱隱作痛，行政院前發言人陳宗彥遭爆料多年前接受性招待的醜聞，綠營內鬥賴清德更是不言可喻；而剛上任的弱勢陳內閣，不僅民調評價低迷，連日來又加上缺蛋、缺藥的民生衝擊，說是屋漏偏逢連夜雨一點也不誇張。

大局條款 淪為內鬥內行

但儘管施政失措、黨德敗壞，內外夾擊、紛擾不斷，但民進黨在黨主席也是內定下任總統候選人賴清德的領軍下，部署已剩不到1年的總統與國會大選的作業，卻是亂中有序，極有效率，預計將在4月12日公告總統提名人選，若只有一人登記，就不必辦初選民調，等於3月即可提前確定人選。

相對而言，這本是勢頭正好的國民黨吹起反攻號角的最佳契機，但國民黨卻在立委提名規畫上傳出庸人自擾、徒增內鬥變數的「大局條款」，在最關鍵的總統大選提名作業上，迄今仍是在繼續高喊團結聲中，自稱「不會拖、也不躁進」地緩步爬行，仍不知何時能確定人選。

眼下所見，民調最高、更被稱為藍營「最強母雞」的新北市長侯友宜還在不斷跳針、複誦著「好好做代誌」的護身咒；4年前初選敗北憤而退黨的鴻海創辦人郭台銘，此番捲土重來則以高姿態說「還在等國民黨的一套辦法」；被認為始終未放棄進取大位念想的黨主席朱立倫，面對外界不斷的追問提名人選與時程，則是強調要等南投立委補選，黨提名的林明溱當選後再來討論。整個藍營支持群眾的熱情，不斷被「等呀等、茫呀茫」的焦慮感串起又散落。

民進黨在去年底九合一敗選後，賴清德幾乎已定於一尊，將代表綠營出馬角逐2024總統大位，但依國民黨目前規畫的時程，6、7月才會提名，因此最後出線的總統候選人要比民進黨幾乎慢上3個月之久；這樣的龜速作業對選戰規畫、士氣提振是利或弊？還是其中有什麼難言之隱，甚至內幕操作？

雖說事緩則圓，但也可能拖久生變，朱立倫說提名作業不會拖也不會急，更不會重蹈2019年初選的覆轍，但這又是根據什麼標準？以國民黨「內鬥內行、外鬥外行」的前科累累，黨內與眾多支持者的焦慮可說其來有自。再說，為什麼一定要等南投立委補選後「再來討論」總統提名的作業方式？討論之後又要拖多久？是否要等朱立倫透過南投立委補選獲勝後，累積更大能量才能談總統提名作業？

最強母雞 恐錯失賞味期

當民進黨敗而不潰、亂中有序地逐漸恢復元氣，國民黨難道還要這樣諱莫如深，明爭暗鬥地等下去？其實台灣政治節奏已加快，政治人物的「賞味期限」越變越短，所謂「聖之時者」，有為有守者必須相機行事、依時而定，黨主席也是最強總教練的朱立倫，應該在關鍵時刻做出正確的事；最強母雞侯友宜應該適時進取，回應民意，不要扭扭捏捏把人心都搞冷搞散了。再這樣觀望、算計下去，難道非要「等到花兒也謝了」？

侯友宜至今為何還不表態的內情，眾說紛紜，但擔心「落跑」而重演韓國瑜悲劇的說法，經過實證理性檢驗後，其實不應成為障礙。因為去年底民進黨已以此為由猛攻過，但侯仍以更高得票率蟬聯市長，可謂已通過民意認可其更上層樓；而各種民調亦顯示「落跑」之說並不為多數民意接受，可見從副市長到市長已在新北市任事13年的侯友宜，完全不應拿韓國瑜當初的情況來類比。

產生總統提名人的兩大關卡分別是人選與程序，國民黨現在看似以侯友宜最有可能，但郭台銘、朱立倫的可能性還不能排除；而從各種民調排比來看，趨勢其實很清楚，如果不是提名侯，第三勢力的柯文哲吸收泛藍與中間選票的機會便會大增，而郭柯是否結盟當然會是一大變數，但這也取決於國民黨是否有堅定的領導與提名人的決心，只要穩健團結，必須克服的變數都會迎刃而解，最怕就是首鼠兩端，各自為政，好好一盤棋搞到最終慘敗。