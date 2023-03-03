「權力讓人腐化，絕對的權力讓人絕對腐化」。絕對權力使得無良政客與選舉文化造成的共犯結構，絕對權力不僅會生傲慢與囂張，更會生出老鼠與蟑螂。

長期綠的岀汁的台南市，市府議會已是老鼠蟑螂橫行。台南地檢署正式起訴「台南市正副議長賄選弊案」，對台南市議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨中執委郭再欽等人，正式提起了公訴。

檢方認定邱莉莉、郭再欽、林志展三人所組成的犯罪集團，帶有共同犯意，且彼此間有在互相聯絡如何犯案，犯罪手法是以先「賄選」、後「恐嚇」，來影響台南市議員在選正副議長時之投票行為。

邱莉莉、郭再欽、林志展三人觸犯了公職人員選舉罷免法，包括：第 100 條第 1 項之行求賄選罪、第 100 條第 2 項之期約賄選罪，以及刑法第 142 條第 2 項、第 1 項之以強暴脅迫或其他非法方法妨害投票自由未遂罪。

檢方在起訴書中詳細揭露了這些政客細膩惡質的犯罪行賄手法。就拿對國民黨李鎮國議員的部分，包括：李鎮國若想購買皇龍建設或臺邦建設的房子，可幫忙取得八折的價格優惠。李鎮國 4 年後以無黨籍身分參加市議員選舉，會全力支持及贊助其經費。李鎮國 4 年後如果落選，亦會支付他 4 年之議員薪資。

如果這些方式對於一些不會被利益誘惑的議員無效，他們就會拿出更為惡質的手法，找具有黑道背景的林士傑出面恐嚇沒有被利益所誘惑的人！

這就是台灣政客成為共犯結構的經典案例，也是台灣各種選舉造就只為選贏，而不講道義、理念、政策的其中一個冰山一角。為了「贏」，就不擇手段，與金錢與黑道掛勾，等到選贏了，再來利用魚肉百姓的錢來還「債」，把屬於大眾的錢「還」到了少數人的手裡，成就出一個大型的「共犯結構」。

支持檢方嚴厲查辦這些無恥的政客，人民更必須看清楚與了解，選舉的過程中，有著許多我們所謂與派系勾結，與財團深交，與黑道掛勾的政客及政黨，這些人深知遊戲規則，一次又一次在選舉過程中鑽漏洞，來達到他們想要贏的目的。而這些惡質的人都是在用你我的錢，來成就他們自己，傷害我們的民主制度，也傷害了我們的國家。

老鼠與蟑螂的理論就是，只要家𥚃面一個地方有，全家都會有。全台灣也不會是只有台南市有老鼠與蟑螂。全民一起把老鼠蟑螂清掃出去吧！