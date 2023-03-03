美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee）甫正式表決，同意調整2024年總統大選的初選流程，好讓少數族裔在民主黨推出黨代表的初選階段，相對有分量在第一時間即展現實力，充分爭取媒體聚焦，期能改變少數族裔的話語權，想以此一嚴正態度，肯定渠等選票在歷次選舉的關鍵性地位。

總統拜登是在去年12月1日親筆致函給民主黨總部，提議黨代表投票制度和總統候選人的各州時程，都應做改變來顯示民主黨對少數族裔的尊重。拜登在給黨代表大會的信函提出：「非洲裔選民是民主黨的最重要支柱，但卻被排在初選時程的後期，方才得以有機會發聲。」

眾所周知，美國兩黨在黨內初選過程當中，愛荷華州和新罕布爾州備受矚目，因為這兩州均於第一梯次舉辦，同時這兩州的白人比重極其高；所得性狀和消費購買，也貼近美國主流社會特性。過去50年來，愛荷華州已經是美國兩黨舉辦初選盛會的首選，更成為政治記者預測往下選情發展的朝聖地。

進一步來比對這兩個州，愛荷華州人口約僅340萬；不過學風鼎盛，雖是個內陸農業州，靠著幾所州政府大學的低學費和招生魅力，竟能讓州內常住人口的平均年齡，僅為38歲，更低於全美的平均年齡近1歲之多。

新罕布爾州則位在瀕臨北大西洋、東北角的新英格蘭地區，面積排名倒數第10小；人口將近140萬人，排名倒數第5少。該州雖有歷史久遠的通識教育與貴族學院的興辦；但平均年齡則是在43.3歲。靠著核電廠裝置滿足電力供應的六成；但卻因為州內缺少其他生產行業，好幫忙攤銷電力設置成本，所以零售電價很高，導致每人電力消耗為全美第7低。但好處是：本州的零碳排阻力少，因而得以快速推動和實踐目標。

有趣的是，往下被推到初選排頭兵的南卡羅來納州，於2020年間曾讓連三敗的拜登，在南卡州贏得首個初選勝利，競選陣營一時士氣大振；更在10天後的超級星期二，由15個州同時舉辦，拜登總統輕易贏得10個州，順利由民主黨提名其出任總統候選人。

此前，拜登總統已多次表示了他在2024年要追求連任的意願；針對各方質疑是高齡總統、身心狀態合宜否之時，他總會老神在在的回一句話，「你們要看緊我（Watch me）」！

顯然，他對自己縱橫兩黨、部門協調與國際事務的處理能力，無論思考精準度與決策的整體表現，仍傳遞滿滿的正能量與奮戰不懈的高昂鬥志。

拜登總統的提議和民主黨內的察納雅言，反映出要重視初選階段的錨定效果，以免黨內的好人才，會提早被報導方向所埋沒！初選設計，就是要以開票資訊和彙整選民意志，積極來回應和鼓舞支持者的一路忠誠。

畢竟，拜登總統的提案，一舉推翻了50年的黨政慣例；因此在2020年間沒能給拜登機會的愛荷華州和新罕布爾州，地方選舉事務的領導階層很不開心。

反觀在台灣，習慣於「店大欺客」的政黨宮廷鬥，即使執政輪替多次的今天，依舊停留在假程序正義之名，勾結特定名人來操弄新聞和散布八卦，藉以強化派系共治與權勢分贓的政治陋規。

說穿了，在沆瀣一氣的行政濫權和司法裁量之下，早已讓酬庸官位、包庇貪腐跟近親繁殖，逐漸成為台灣政治的基本事實。

當民主黨意圖以初選舉辦的順序更動，來擺脫白人小州與利益掌控的現狀，台灣朝野政黨與政治圈，卻還在以拖待變，搞最後一分鐘才掏出的口袋人選！讓廣大支持者，也只能一再再的含淚投票。又怎對得起一路引領台灣走過冷戰與戒嚴體制，那批忠肝義膽的民主先行者呢？

（作者為中華和平發展智庫副總召集人、台灣大學國企系副教授）

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