台南近期治安、醜聞事件不斷，學甲88槍擊案歹徒剛押解返台，正副議長也因賄選遭起訴。檢調抽絲剝繭發現，背後多涉政商利益，黑金囂張跋扈程度直逼台灣之最。如果說林智堅「抄襲門」導致民進黨九合一選舉「一屍五命」，台南醜聞的連爆，很可能成為壓垮賴清德的最後一根稻草。

賴清德年初接任民進黨主席後，2月首開中執會便開第一槍，讓因選舉爭議遭調查的台南正副議長邱莉莉、林志展停權，表態「反黑金」受到黨內外好評。以反黑金訴求清廉正直形象，也不斷為賴神加分。

最著名事例是2015年抵制賄選的台南議長李全教，賴清德率官員堅持232天不進議會備詢，創地方自治史先例，且遭監察院彈劾。賴當年反黑金有一定的合理性，也成就自己的政治資本，任期未了就受命組閣，但近來面對台南連爆重大事件，賴清德該有下一步動作，不該如今天的悶聲不響。

針對正副議長賄選案，台南檢調起訴書中最令人震驚的是，區區一位民進黨前中執委郭再欽竟能「喊水就結凍」，還敢在「民主聖地」派人威脅議員。民進黨治理台南數十年，但開88槍的嫌犯、爐碴案賄選案主謀不都在民主之名下茁壯，最後呼風喚雨，收買官員、指揮議員，儼然地下市長。

李全教當年賄選還沒被起訴就遭賴清德全面抵制，如今賴當黨主席就推「排黑條款」，喊「反黑金」無可迴避。如果賴清德是對的，如今靜悄悄的黃偉哲就是錯了。但別忘了，還有英系領袖洪耀南力挺邱莉莉「沒問題」。外界其實看得很清楚，要嘛，賴清德出手，救自己；要嘛，民進黨再硬拗，結果就是葬送2024大選。