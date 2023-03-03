儘管去年中國大陸備受疫情及美元快速升息、俄烏衝突等外部因素的挑戰，但人民幣國際化仍然持續加速發展。渣打銀行推出的人民幣環球指數(Renminbi Globalisation Index, RGI)於2022年11月創出3452點的歷史新高。全年上升26.6%，增幅更是超越了前年的18.5%。

渣打10年前推出的RGI指數，主要追蹤人民幣國際化的進程。指數計算離岸市場中人民幣存款（財富儲存）、點心債券和存款證（融資工具）、貿易結算和其他國際付款（國際商貿）以及外匯（交易渠道）等規模的變化。當時美國次級房貸風暴引發的全球金融海嘯、聯準會推出零利率與量化寬鬆的激進貨幣政策、標準普爾將美國的債信評級降等，無不造成各國央行間的互信降低，例如德國央行就宣布將逐年移回存在美國的黃金。

若干有識之士對此憂心忡忡。加州大學柏克萊分校艾肯格林（Barry Eichengreen）教授在所著《囂張的特權：美元的興衰和國際貨幣體系的未來》（Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System）梳理美元起落的歷史。他觀察到美國不負責任的國際金融措施，讓其他國家對美元充滿疑慮。

大約同時，著名智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的研究員薩伯拉曼尼安（Arvind Subramanian）也在《大預測︰未來20年，中國怎麼樣，美國又如何？》（Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance）書中以計量經濟方法推估，2030年代左右，中國在全球經濟的優勢地位將類似於二戰後美國和1870年代英國的全球地位。而華人圈的經濟優勢，將反過來推動人民幣成為首選儲備貨幣。

當然，學術研究固然不少危言讜論，也不乏駭人聽聞之說。但從RGI指數來看，去年的俄烏衝突似乎成了國際貨幣體系變革的新刺激。一方面，作為商品和能源大國的俄羅斯清空美元資產；另一方面，美歐的制裁也令各國看到完全依賴美元體系的後果。美元在全球金融體系武器化，反而使各國加速探索替代方案，除了中國、俄羅斯自建的國際金融支付系統外，波斯灣海灣國家、新馬印泰等東盟國家、南美洲諸國也在談判以本幣進行雙邊交易的可能性。

紐約大學經濟學教授盧比尼（Nouriel Roubini）日前在《金融時報》發表評論文章，更直言人民幣崛起形成「二元貨幣體系」，將取代美元的囂張特權，而這過程可能在未來十年內發生。但他的樂觀（悲觀）是否過早了呢？

誠然，美國將近32兆美元的龐大債務問題每況愈下，1年利息支出就超過6000億美元，加上入不敷出的財政赤字每年還高達1萬4千億美元。另一方面，中國大陸已經是全球2/3國家與地區的最大貿易夥伴，使用人民幣作為交易貨幣的動機大增，例如與澳洲、巴西的人民幣鐵礦交易等。

然而除了貿易之外，貨幣的投資需求更是影響持有動機的關鍵。美國以全球4%的人口，24%的經濟規模（國內生產毛額），卻有42%的股票市值。美國債券市場的流動性首屈一指，外匯交易量也占了絕對的主導地位。單邊交易占全部外匯交易份額的88%，遠遠拋開排名第2的歐元的31%。（外匯交易成對進行，因此總份額是200%。）歸根究柢，現況偏好、流動性偏好與投資收益偏好，都令美元的重要性在中短期內難以被取代。

這也就是去年底中國與阿拉伯、海灣國家峰會雖有不少合作協議簽訂，中國也早已取代美國成為沙烏地阿拉伯的最大石油出口市場（26%），但以人民幣定價原油交易的「石油人民幣」（petroyuan）仍然未見蹤影。

半世紀前開始的「石油美元」（petrodollar）奠定美元獨大地位，許多海灣國家獲得美國的軍事與安全保障承諾，更進一步將其貨幣與美元掛勾，與美元綁在同一條船上。50年來，產油國家還透過OPEC直接或間接影響原油美元價格。不管與中國經貿關係再密切，產油國家也絕不會希望定價權放手給中國。

此外，在多年韜光養晦的方向下，中國領導層養成務實不務虛的思維。他們深知，過於心急推動「石油人民幣」挑戰美元霸權，可能冒著同時威脅美國與波斯灣油國利益的風險。何況，北面有被西方制裁的俄羅斯，中國大可繞過國際支付結算（SWIFT）美元體系，用人民幣穩定地透過陸路管道進口原油、天然氣等大宗物資。既然可以輕鬆謀實利，何必費勁爭虛名呢？

（作者為香港中文大學金融系副教授）