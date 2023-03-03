世界面臨了一個新的歷史轉折時刻，美中關係也面臨了嚴重的危機。美中因爲「意圖的誤判」發生衝突將是世界最大的災難，要避免它就必須尊重彼此的核心利益。 本文回顧1972年到2020年間的美中關係的變化。

美中關係的蜜月期，1972-1989

由於處理水門事件的低級錯誤，尼克森被迫於1974年9月8日辭職。中美建交被延後到1979年1月1日，Jimmy Carter 總統任內宣布。美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。然而，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美國廢除了中華民國與美國共同防禦條約，並且撤出所有的駐台美軍，美軍協防台灣司令部（USTDC）也在1979年4月25日關閉。

美中建交的一個重要原因是與中國合作共同對抗蘇聯勢力，透過與越南的聯盟關係控制東南亞、進而進入印太，威脅美國在此區域的利益。然而，美國國會認爲不能輕易的放棄台灣給中國，從而失去對第一島鏈的控制。因此，美國國會於1979年4月10日通過了《台灣關係法》。本法案通過授權建立一個實質大使館來管理美國和台灣的「事實上的外交關係」。該法規定「美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力。」及「任何企圖以非和平方式（包括杯葛或禁運）解決台灣未來的行為，均會威脅太平洋和平與安全，美國將嚴重關切。」此法案成爲日後美國介入台灣問題的法律根據。

1982年8月17日對美中關係持負面態度的雷根總統，出人意外的在訪華時簽訂了817公報，它不僅繼承了前兩個公報的內容，更允諾它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。中國則重申「爭取和平解決台灣問題」。

1989年的「天安門事件」導致中國政治動蕩，事件平息後，許多美國精英覺得是美國和平演變中國的挫折，終結了短暫的美中蜜月關係。

1991-2020：中美關係的悪化

1991年蘇聯及東歐的共產主義政權紛紛垮台後，尼克森建立的美中合作對抗蘇聯的戰略基礎不復存在，美國做出了一系列嚴重的挑釁事件：

1. 92年老布希政府宣布批准對台灣出售150架當時非常先進的F-16A/B型戰鬥機，嚴重的違反了建交的三個公報。2. 93年的美國海軍强行登船搜查「銀河號」事件，雖然沒有發現任何禁運物資，却嚴重的侵犯中國主權。3. 94年美海軍在黃海對中國返航的核潛艇進行了多次鎖定及模擬攻擊，幾乎觸發戰爭。4. 95年李登輝訪美及之後的96年台海危機，當時中國召回駐美大使。5. 98年的「考克斯報告和李文和事件」。衆議員考克斯到南加大演講時，我曾當面質問他，要求他對指控每一個在美華人都可能是中共的潛伏間諜（sleeper agent）提供證據，他顧左右而言他沒有直接回答。不幸的是20年後類似的事情再次發生。6. 99年5月美國轟炸了中國駐南斯拉夫大使館並造成多人死傷。事後美國以錯用了過時的地圖為由致歉、賠款了事。7. 2001年的南海撞機事件，幾乎導致另一次武裝衝突。所幸911事件的發生，反恐成爲新焦點。

歐巴馬上任後，認識到在過去的20年裡，美國的重要國家利益發生了變化，隨著中國的崛起，須要將中國列爲對手，但是2008金融危機的發生，美方有求於中國，兩國關係得以保持。隨著金融危機的緩解，特别是看到2011年2月中國成功的從動蕩的埃及和利比亞緊急撤僑近4萬中國公民，展示出中國强大的軍事、動員及外交實力，在2011年11月，宣布美國「重返亞洲」，將美國主要軍事、經濟和外交資源轉向亞洲，特別是南海區域。

隨著南海仲裁案在2016年7月12日公布仲裁結果後， 5月9日，美太平洋艦隊司令哈里斯叫囂美軍已「做好今夜與中國開戰」的準備。2016年7月，美國雙航母戰鬥群在南海集結完畢，這其實就是用武力來威懾逼迫中國承認仲裁結果的意圖。然而，在中國動員了海空軍及火箭軍的大部分兵力舉行演習後，美海軍選擇撤出該海域，避免了一場可能的大衝突。

川普上任後，尤其是2018年後，對中國採取了強硬立場，重點關注貿易和經濟問題。他對中國商品徵收關稅，以減少兩國之間的貿易逆差。他還採取措施限制華為和中興等中國科技公司的發展。在南海及台海問題上，川普對中國採取了更具對抗性的做法，包括籌組反中聯盟。他採取措施限制中國在國際組織包括世界衛生組織（WHO）的影響力。新冠疫情在武漢爆發後，他更惡意的稱之為「中國病毒」。然而他高調的壓制中國進口商品，不僅沒有嚴重傷害中國，反而破壊國際生產鏈，埋下之後美國的通貨膨脹。

中國幾代領導人的智慧 加速中國發展

江澤民和朱鎔基一代，由於他們的成長和求學背景，因此能以西方人比較容易接受的方式與之交往，有助於緩解美中緊張關係。在對外關係上，江在任內曾經做了一件絕大多數政治人物不敢碰，卻是非常具有戰略前瞻的決定，那就是他和俄羅斯確定了中俄邊境缐，奠定了中俄走向正常關係的基礎，否則，就沒有後來的上合組織，也不可能發展「一帶一路」。更重要的是給中國在中、美、俄的大三角關係中站在一個比較有利的地位。

朱鎔基解決了中國當時的嚴重經濟問題，也加速了中國建立了市場經濟體制。特別是成功地與美國談判 WTO入會條件，使得中國於2001年加入WTO，奠定了過去20年經濟的快速成長，按照美國的數據，2021年中國的GDP是17兆7341億美元，是2000年的14.6倍。

在軍事上，江看到1991年海灣戰爭的結果，敏銳的提出建設一支能夠打贏未來資訊化戰爭的強大的現代化正規軍隊。這種認識是今天中國軍隊遠比俄羅斯進步的重要原因。在台灣問題上，他充分授權汪道涵，完成了重要的「九二共識」，這也必將是和平解決台灣問題不可避過的底線。

胡錦濤上任後關注農民福祉，加強偏遠地區的漢語教學，並在保衛和建設南海島礁問題上邁出具體步伐。他看到了2008年美國的金融危機，加速走中國特色社會主義的決心和建設。2008年汶川地震成功救災和重建，成功主辦2008年奧運。2011年2月從動蕩的埃及和利比亞緊急撤僑近4萬中國公民，展示了中國強悍的動員組織能力。然而，中國當時面臨的最大挑戰是意識形態混淆，和貪腐越演越烈。

習近平最大的貢獻是完整的論述了什麽是中國特色的社會主義，中國在高科技領域發展的目標，強調不忘初心，高強度整治腐敗，成功實行脫貧攻堅，全力建設一個能打勝仗的軍隊，並提出了一帶一路的宏偉戰略。

中國的成功發展已經在各領域都是全球前3名，甚至前2名的位置。 而同時間美國卻呈現持續下滑的趨勢，這令美國感受到前所未有的壓力，失去了50年前的信心。這就是今天美國精英階級希望壓制中國進一步發展的根本原因。

（作者為中美論譠社社長）

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