不到1年就要投票選總統了，民進黨主席賴清德做好準備了嗎？從台南市正副議長邱莉莉、林志展賄選案爆發至現今遭起訴，明顯可以發現，賴清德若不是刻意忽視社會集體的觀感，就是無法控制邱、林兩人及其背後共犯結構的政治利益導向，以至於讓明確破壞民主底線的兩人繼續坐鎮台南市議會。

未來正副議長賄選案恐在選戰中不斷發揮「殺傷力」，造成民進黨及賴清德不可控的選舉變因。

是的，只要邱、林不雙辭就無法止血，不用談政策或施政能力，單單黑金賄選案，就是在野黨的無限提款機，不論事發地或當事人都讓賴清德難逃干係。

畢竟去年底台南開了88槍扯出了光電、廢爐碴的利益糾葛已經全台皆知，犯嫌也被押解回台，後續辦案進度與民進黨的反應勢必攤在陽光下受檢驗。而「賴神」8年前在台南市長任內不惜以拒進議會的鐵腕手段反黑金，對比現在「賴主席」只在嘴巴上說的反黑金，確實天差地別。

持平而論，2022九合一大選，在野黨單靠林智堅的「論文門」、「新竹棒球場弊案」就大贏，有心問鼎2024大位的賴清德絕對有必要在目前就認知到：「台南正副議長賄選案就是民進黨總統選戰的大破口」。當初林智堅硬拗「戰清白」，民進黨甚至由總統兼黨主席蔡英文下令全黨挺一人，導致斷開了社會信任度，這可是至今難以彌補的破洞。然而民進黨不積極反思補過，反而只粉飾太平敷衍，似乎仍未認清現實：比起蔡英文被一個林智堅搞垮，賴清德面對的，可是正副議長「兩個林智堅」的炮火呢！

現今民進黨在台南市地方政壇的賴系要角，除了邱莉莉、林志展，還包括台南市黨部主委潘新傳與甫交保的郭再欽，這些人與台南起家的賴清德都有一同打天下的革命情感，也都在已故新潮流要角黃仙柱的長期栽培下雄霸台南政壇，其影響力甚至連現任市長黃偉哲都不能稍有忽視。

民進黨內部心知肚明，這等違反民主社會基準容忍度的黑金賄選案，當然是硬傷；然而有苦難言的，就是涉案人等與賴清德都有掰不開的交情，如果賴清德自己不果斷處理，其他人因為同乘鐵達尼號，即便知道撞上冰山的後果嚴重，但也莫可奈何。

值得提醒一下，林智堅從去年7月被踢爆論文抄襲、棒球場弊案後，歹戲連棚拖了1個多月才退選，這可是民進黨自家人早就提醒過，會害整個黨輸掉北台灣所有縣市的自爆案例。現在，面對民進黨直轄市正副議長賄選遭人贓俱獲起訴，相關人等還在說要捍衛清白，究竟是怕選民淡忘林智堅的殷鑑，還是怕民進黨總統選票太多？

未來只消在野黨任一立委在國會殿堂追問閣揆陳建仁及司法單位，辦案進度如何、是否不敢在選前讓真相大白等等，其將引發的總統候選人民調變化自然不言而喻。若是2024敗選，賴清德也不必覺得冤，畢竟涉案的可都是新潮流內他的嫡系部隊。

（作者為資深媒體人）