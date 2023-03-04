「大陸市場廣闊，美妝行業十分適合電商銷售，公司產品正由出口轉向內銷。」來大陸投資興業26年的女台商曾文子，繼續深耕她的「美麗事業」。

不僅是曾文子，她的丈夫、兒子、兒媳婦也參與其中。前些年，這個台商家庭獲評「全國最美家庭」。

新年伊始，曾文子一家人正加快完善彙集美妝、食品DIY、家庭教育、產品展銷為一體的綜合觀光工廠建設。

●「登陸」創辦「美麗工廠」

1997年，曾文子與丈夫吳錫祺一起從台灣彰化來到福建漳州創業，現為漳浦彩露華化妝品有限公司總經理。提及美妝護膚，她坦言，這賦予她很多意義，「成為我工作、家庭生活不可缺少的部分」。

在漳浦彩露華化妝品有限公司展廳內，各式彩妝、護膚品，琳琅滿目。20多年來，這座2萬多平方米的「美麗工廠」代工生產上百種美妝保養產品，主要銷往歐美地區。

近幾年，該公司上線電商平台，打造「玻兒」「綠野仙境」等美妝品牌，拓展「微商」、電商銷售……擴大內銷，成為曾文子一家拓展「美麗事業」的新畫筆。

「大陸緊跟潮流的愛美人士越來越多，市場十分可觀。」在曾文子看來，擴大內銷，必需跟上「新零售」風潮，「有生產優勢，加入電商銷售能減少營銷成本，網絡平台上貌美的『網紅』主播帶貨也很貼合消費群體」。

漳台兩地語言相通、習俗相近，傳統文化、民間信俗帶給在漳州投資的台商「相當熟悉的環境」。回憶起初到大陸時，夫妻二人少不了一番感慨：公司歷經搬遷，從漳州龍海角美鎮到藍田工業區，最終落戶漳浦縣，「這裡語言、文化與台灣相通，倍感溫馨」。

如今，曾文子用她的女性之美，帶領公司拚搏發展，使工作不斷進步創新，公司得到成長。

●曾獲評「全國最美家庭」

2019年，吳錫祺、曾文子夫妻一家上榜「全國最美家庭」。這對在大陸扎根生活二十幾年夫妻是怎樣經營好自己的家庭和事業，念好「幸福經」？

「家庭是船、事業是帆，船兒揚起風帆，帆兒推動船行。」曾文子談及獲評「全國最美家庭」感慨頗深。在傳統家庭觀念裡，男主外女主內是大多數人奉行的觀點。而在吳錫祺家裡，妻子曾文子卻是「內外兼修」的好幫手。

在大陸創業，夫妻二人各司其職，吳錫祺作為一名藥劑師，負責配方與產品研發；曾文子則負責客戶和國外市場。

「溫馨的家庭是人生奮鬥的動力源泉，更是社會和諧發展的基石。」在曾文子看來，工作與生活中難免產生的摩擦，「但我們彼此溝通，相互支持、配合，堅持把事情做好。」

吳錫祺、曾文子夫妻潛心經營事業，為子女創造優秀、舒適的家庭環境。「夫妻二人小矛盾都私下默默化解，從未在孩子面前吵鬧過。」對於子女教育，曾文子深知身教更重於言傳。

由於常年在公司，夫妻二人以廠為家，將家庭「和諧」之道融入到企業文化中。曾文子表示，獲評「最美家庭」後在公司更要樹立好榜樣，弘揚時代新風尚。

在漳浦彩露華化妝品有限公司展廳內，各式彩妝、護膚品，琳琅滿目。（張金川 攝）

●「台二代」接棒「美麗事業」

漳州是台胞主要祖籍地，越來越多台商選擇在此投資興業。一直以來，「台二代」「登陸」不僅為台企延續生命力、帶來新發展，更成為台胞深耕大陸、構築家園的重要力量。

數據顯示，台灣現有2300萬人口中，祖籍在漳州的約占40%，至少有113姓近1000萬台胞根在漳州。如今，在漳台企出現從單一國際市場開拓到國際、國內兩個市場並重的轉變，產品從線下銷售到線上電商平台推廣的轉變；「台二代」甚至「台三代」開始接班，並成為主角。

「家庭成員分工明確，各自忙碌、相互牽掛。」曾文子笑稱，這是「美麗事業」延續之道。她還將「家庭之道」融入到企業管理中。

曾文子注重市場調研、對接客戶，丈夫吳錫祺則負責研發設計，使得「美麗事業」穩定發展。更讓二人有底氣的是，兒子吳達恩從北京中醫藥大學畢業後，毅然放棄大城市發展機會，來到漳浦一起經營公司。

「年輕人對新零售、電商新業態更瞭解，在市場營銷上以他們的想法為主導，我們很支持。」吳錫祺、曾文子夫妻著手把接力棒交給年輕一代。

而吳達恩的太太也是「台二代」，如今，他們一起參與深耕父母的「美麗事業」。

除美妝護膚主業外，曾文子夫妻還創辦鳳梨農場。（張金川 攝）

●成功試種台灣鳳梨

除美妝護膚主業外，曾文子夫妻還創辦鳳梨農場。談及緣由，曾文子介紹說，「我回台灣時到有三代種植鳳梨經驗的黃添益家吃了鳳梨，發現與大陸的不一樣，皮薄汁多、心嫩又甜，感覺非常好吃，所以希望把好的產品帶進來。」

之後，黃添益在曾文子的建議下，到大陸交流後，感覺很不錯，最後他們便決定一起把台灣鳳梨帶到大陸來發展。

台灣鳳梨，又稱「無眼菠蘿」，為台灣三大名果之一。自2017年成功試種後，曾文子開始擴大規模種植，面積已超200畝，目前種植西瓜鳳梨、金鑽鳳梨等多個品種。「引進了台灣鳳梨種植和經營管理團隊試種後，沒有發現『水土不服』現象，便開始擴大規模種植。」曾文子說。

曾文子還披露，鳳梨既可提取酵素製成護膚產品，也可製成鳳梨酥和鳳梨汁，鳳梨皮還可製作洗滌劑。她表示，未來考慮做成鳳梨的一個產業鏈。（張金川）