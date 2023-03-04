日本《經濟新聞》日前報導，「9成台灣退役軍官提供中國情報，軍中有很多間諜」。這項報導原本是指兩個事件：「大約9成高級軍事人員退役後前往中國」、「軍方以資訊換錢的腐敗是常態」；但是綠媒卻翻譯成：「日經：9成台灣退役軍官提供中國情報，軍中有很多間諜」。這種馮京變馬涼的翻譯法，綠營沒有針對媒體報導澄清，民進黨立委劉世芳等人甚至提案，要求徹查過去5年退役的軍士官是否有洩密。

反倒是，國防部嚴正駁斥聲明，指稱國軍「為中華民國的生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變。相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助台海及印太區域和平與穩定。外交部稍早也要求日經澄清。

綠委提案抓錯重點

民進黨立委劉世芳等人是根據綠媒的翻譯，在立法院提案，「有鑑於近日媒體報導傳聞，台灣有9成退除役軍官，疑涉洩漏原職軍隊機密，而影響國防任務乙節」，要求退輔會、國防部、陸委會、法務部等部門，聯合清查過去5年內退除役的軍士官名單，有否洩露國防機密情報。這項提案顯然是抓錯重點。

其實，國軍退除役人員是否有販賣情報，問題不在退除役人員，可能現役人員才是問題。今年1月中央社就報導說，有軍事迷在國外網站發現有人兜售台灣情報機構的機密文件，範例中針對人員家庭背景描述完整，資料10G要價15萬美元，更強調「有足夠的錢，可以提供更多」。

該項兜售情報資料範例，還提到一名35歲的台灣人「金錢收入減少」、「日後有意至中國大陸發展」、「以兩岸交流活動同好身分接觸，初步已獲得渠等信任」等機密內容；另一份內容則描述一名大學財經教授，偏向台獨意識、擬定適當說詞轉介周邊人脈等用語。

這項報導一週之後，自由時報再次引述報導，第一批資料已經售出，第二批資料大約6G仍可販售。自由時報表示，資料中包含台灣與一友邦國家的情報合作內容。事實上，在外媒的報導中更提到，在網上公布首批取得的資料，其中還涉及大量馬來西亞與台灣情報合作的內容，包含台灣情報人員潛伏在馬來西亞代表處內的付款收據。

據報導這位名叫「張家豪」的台灣軍情局人員代號「張豐宇」，他的潛伏小組代號為「26ME583」。「張家豪」平時在代表處內上班，水電費和房租都要向台灣代表處繳納。出勤務時的主要任務就是和馬來西亞情報單位進行接觸、送禮、請客吃飯，並將獲取的情報資料回傳台灣，內容涉及馬來西亞政府對南海問題的考慮，馬來西亞與美國展開軍演的情況等。

退役人員情資實用性不高

台灣和馬來西亞並沒有邦交，但是軍情人員如果像中央社所報導，將所獲得的情報上網兜售，這才是重大的違紀問題。一般退除役官兵平時並沒有什麼偉大的情資可以出售，最多就是拉攏現役官兵，並從中間接獲取情資，實用性應該不高。

當然，很多退除役人員前往大陸經商，在接觸大陸統戰人員時，難免為了提高自己的價值，而大談在服役期間的種種情事，但是實質的有價值的情資也不高。反而是現役的情報官員所掌握的情資才是重點。特別是周邊國家和台灣軍事交流與合作的內容，這些才是中國比較感興趣的情資。

例如，近日在印度新德里所舉辦的由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方集團」會談發佈聲明宣稱，「我們強烈反對任何改變現狀或加劇該地區緊張局勢的單邊行動」，四方聯合聲明還說，「我們對有爭議地區的軍事化、危險地使用海岸警衛隊船隻和海上民兵，以及試圖擾亂其他國家的海上資源開採活動表示深切關注」。這裡雖然沒有指明是中國，但可見各國對印太安全的關注，都指向中國，這當然是中國比較重視的情資。

只是，台灣情治人員若像中央社所報導，會在網路上出售台灣與鄰國關係的情資，這才是腐化墮落、胡作非為的問題。綠委應該從這方面查起，不該把「9成退除役官兵」都當成間諜才不會攪亂軍心。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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