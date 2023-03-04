政府日前公布元月失業率3.5％，為22年來新低，事實上，去年台灣失業率3.67％，也是近22年最低，失業連年新低看似好事，然而裡頭卻藏著巨大的隱憂。也許有人會說，各國政府促進經濟發展，不就希望創造就業機會，讓失業率降低嗎？如今我們失業率創新低，怎會有隱憂？沒錯，在常態下，失業率降低是好事，但細看數據，便會發現其中有些蹊蹺。

眾所週知，就業機會愈少，失業率就會愈高，但去年我國就業人數減少3萬，失業率非但沒升高，還降至近22年最低，真是奇怪？是調查單位弄錯數據了嗎？非也，觀察近年資料會發現，我國勞動市場長期以來「僧多粥少」的現象已趨緩，甚至消失了。1980年代平均每年新增勞動力18萬，1990年代13萬，直到2015年仍有10萬，晚近降至數萬，2021～2022年已變為負成長，隨著僧少了，沒粥吃的人（失業者）也就少了，失業率創新低也就不足為奇了。

有人也許會問，何以「僧多粥少」的情況趨緩了，也就是何以勞動力成長放緩了，甚至負成長了？原因是，光陰似箭，少子化世代的小孩已長大，次第進入勞動力統計範圍了（15歲以上），由於當年生的少，如今進入勞動力的人數當然也少，從出生人數一路下滑看來，未來十年失業率仍可望持續平穩，惟勞動力不足則會日趨嚴重。

想想，現在16～19歲的青年大約生於2005～2008年，彼時每年出生的嬰兒仍有20萬，晚近十多年出生人數愈來愈少，近兩年已降至15萬、13萬，隨著少子化世代的小孩一年一年長大，年復一年，我國勞動力將加速遞減，這告訴我們，台灣日後困境不在失業，而在缺工。

以上的分析告訴我們，近年台灣失業率屢創新低，只是勞動力遞減使然，並非政府創造了龐大的工作機會。而勞動力遞減正是昔日少子化所種的因，今日收的果罷了，如此所衍生的低失業率是好事嗎？當然不是，相反的，這正說明我國勞動力不足的年代已經來臨，這不再是紙上推估的數字，而是正在發生的事實。

執政者近20年來，雖聲稱少子化是國安問題，但所提的對策，似有若無，絲毫沒有國安的高度，在歲月蹉跎下，少子化問題已發展成勞動力問題，不待人口跌破2,000萬，我們已陷入勞動力不足的困境，解決之道不在移民政策的開放，而是生育率的提升。

然而，我國去年生育率已降至0.87的歷年新低，連續三年在1.0以下，政府真要提升生育率，必須提高結婚率，要提高結婚率必須增加青年世代的薪資，捨此無路。遺憾的是，歷來內閣所提的政策總是蜻蜓點水，以致生育率、結婚率直線下滑，如此再過十年，台灣社會還有什麼活力可言？

依內政部統計，我國於2000年的結婚率約千分之8，如今已落至千分之5，結婚對數由一年18萬對降至目前12萬對，除了遇到特別的日子例如2013年1月4日由於有「愛你一生一世」的諧音、民國99年9月9日由於有象徵「長長久久」的意義而出現結婚潮，結婚率長期趨勢是下滑的。

多數人一定會問：何以近十年青年人不想結婚？其中固然有世代文化參差其間，但最關鍵的仍在於低薪，不但低薪，還面臨高房價，這與20年前青年人出社會的處境大不相同，低薪與高房價正是現代青年人結婚率降低的主因。

觀察近十年薪資與房價的變化，便可體會青年人的苦悶，依據主計總處所編的薪資中位數，近十年（101～110）總薪資只成長14.3％，而依據內政部所編的住宅價格指數，十年來房價卻漲了48.9％，薪資成長如此之緩，而房價漲勢如此之猛，任誰一想到結婚、養家、置屋，心中便涼了半截，自然是要打退堂鼓的。

我們要敬告執政者，不要只把少子化當口號，不要只是會編預算補貼，日復一日，少子化波及的層面會愈來愈廣，如今是勞動遞減，若不予理會，來日消費停滯、貧富擴大、財政破產也將紛至沓來。如前所言，勞動力取決於生育率，生育率取決於結婚率，結婚率又取決於薪資與房價，不提出有邏輯的總體方案，永無改善可能，須知，遲來的政策就是錯誤的政策。也許有一天我們會明白，那真能夠摧毀台灣的，並非政治的壓迫，也非經濟的荒涼，而是人口的萎縮，但到那時才悔悟，已經晚了。