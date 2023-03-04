日本經濟新聞在2月28日刊出一篇報導，指出台灣有高達9成的退伍軍官會前往中國，以軍事情報換取金錢利益，甚至直言台灣軍隊的將領幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷，不可能讓國軍在緊急情況下與中國作戰，引起台灣各界譁然。國防部長馮世寬2日出席立法院時更是難掩怒氣，爆粗口痛斥日經未經查證就胡亂報導，未盡媒體職責。

兩岸緊張不斷升高，隱隱呈現外弛內張的態勢。國內或許感覺沒有這麼明顯，但海外「盟友」倒是一個比一個替台灣著急，紛紛跳出來替台灣下指導棋。一下是美國政客來台指示總統府和國軍應該加強戰力、多買武器嚇阻對岸，一下又有日本媒體質疑國軍忠誠，認為台灣軍隊對上中共解放軍毫無抵抗之力。日經的政治立場被視為較偏右派，而且一直以來較注重經濟議題而非政治議題，因此在這個時間點，刊出這篇噱頭十足但不知用意為何的報導，難免令人起疑。

其中一個解釋，可能是日經確實擔心台海兩岸會爆發戰爭，所以純粹是出於善意想要提醒台灣的國防體系，注意有沒有機密外洩、叛國通敵的情況發生，以免在緊急情況發生時措手不及。但另一個可能就是現在日本媒體也走上了美國路線，想要進一步激化台灣與中國之間的矛盾，讓台灣當局在美日所領導的抗中路線上，成為更難以自外的堅定盟友。

只不過就如同美方勸台灣「武裝自己才能避免戰爭」，反而讓許多民眾對於「買越多武器應該會更危險，怎麼會越安全？」所產生的疑惑一樣，日經這篇報導看起來在替台灣國軍憂心、想要警告台灣，卻也只是讓台灣人感到更加憤慨，對美日對台灣頻下指導棋更增反感。但只要台灣繼續深陷美日所擬好的抗中劇本，來自美日的指導棋恐怕只會越來越多。

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