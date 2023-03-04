北京圖書訂貨會時隔兩年後，於2月底重啟，千餘種台灣作家出版品在現場展出，既有國學大師經典，也有新銳作家作品，涵蓋文學、哲學、歷史、生活居家、百科知識、兒童繪本等類別，許多年輕人在攤位前流連忘返。近年疫情加上兩岸關係冰封，民間交流頓挫，但大陸出版業與年輕讀者對台灣書籍仍極有興趣，兩岸文化的連結是斷不了的。

兩岸青年心靈相通契機

從上世紀80年代以來，余光中、席慕蓉、瓊瑤、三毛、朱西甯等台灣作家，屢屢在大陸掀起台灣文學熱，他們的文字打動了兩岸讀者內心。在大陸影響力頗高的書影音社交網站「豆瓣」上，朱西甯的《鐵漿》、蔣勳的小散文，作品評分始終高達9.0。大陸出版界公認，台灣作家作品具人情味，感情濃厚，讀起來格外親切、療癒。

近年來，台灣文學作品的主題發生了一些變化，但是，貼近人心的文字作品，在情感上仍能引起兩岸讀者的共鳴。過去，余光中、席慕蓉等大家的作品關乎歷史，關乎離鄉背井的愁緒。如今，年輕一代的台灣作者更關注人們在現實社會中的情感遭遇，在這些作品中，大陸讀者一次次和故事裡的人物相遇，去理解生命裡的那些時刻，那些掩藏在記憶裡的某一段，隨著兩岸文化連接與交流不斷，大陸讀者對此並不陌生。而且，有些情緒和處境是當代兩岸年輕人共通的，譬如現在的大陸青年或許無法理解老一輩台灣作者的鄉愁，卻能讀懂台灣年輕輩作者的孤獨感，這恰是兩岸年輕世代心靈相通的契機。

大陸許多出版企業都設立了台灣圖書編輯事業的專責部門，近兩年來，推出了駱以軍的《故事便利店》、江鵝的《俗女養成記》、三毛的《我的靈魂騎在紙背上》、黃麗群的《海邊的房間》、朱西甯的《破曉時分》等作品，在「豆瓣」年度文學排行中排在前十的位置。

隨著大陸作家如莫言、余華、蘇童、王朔、劉慈欣等越來越被外界熟知，大陸圖書市場，尤其文學類圖書市場非常活躍。在此背景下，台灣文學作品在大陸書籍市場仍享有一席之地，一方面顯示出大陸讀者對台灣作品的認可；另一方面也反映了一個事實，大陸圖書出版審批制度對台灣書籍與台灣文化進軍大陸，並不構成障礙。

優勢互補無懼文化統戰

反倒是台灣近些年來對大陸文化的影響力顯得草木皆兵，2020年底文化部定調對大陸出版品要事先出版審查，聲稱要防止中國文化統戰；2022年12月數位發展部限制公部門領域使用TikTok，禁其在台灣設立營業據點；甚至把看簡體字、吃大陸零食都視作新型的「文化入侵」，這種毫無自信的焦慮和抗拒，反而凸顯出執政黨的被動和無力。

看到台灣文學如此深入影響大陸，台灣應當對自己的文化軟實力有信心。如果限制出版自由、禁止流行文化有用，那麼在兩岸相互隔絕的年代，台北不會有地下簡體書店的存在，鄧麗君的歌也不會在大陸土地上廣為傳唱。

ChatGPT人工智能來臨的時代，兩岸出版品的深度合作與交流，是愛書人的福音。一直以來兩岸出版品就存在著優勢互補的空間，台灣市場較少學術與冷門文學譯著，大陸出版社實力強、資源多，可不以市場為導向推出優秀作品，而台灣出版品則時效性強、精耕細作，裝幀優美、文學作品打動人心，深受讀者喜愛。北京圖書訂貨會上台灣作家作品的表現即可見一斑。

歷史告訴我們，文化愈開放、愈多元，文明愈昌盛、社會愈繁榮，無論與大陸交流，還是與全球交流，應該擔心的不是「文化入侵」，更不是「文化統戰」，而是要思考自己有著怎樣的文化底蘊，又創造了怎樣的文化精髓，值得被印刷在珍貴的紙上，流傳下去。在出版合作、文化交流互動上，應該更加自信。