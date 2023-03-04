去年8月12日北京發表第三份「對台白皮書」那天，我在聯合國NGO「全球和平聯盟」主辦的「2022全球領袖高峰會」發表「台灣絕非下一個烏克蘭」的演講，因為當時國際間已認定中國將武統台灣，台灣會成為亞洲的烏克蘭。與會者來自全球100國，包括美國前副總統彭斯、國務卿及國會議長與各國政要，我的演講獲得多次掌聲迴響。

萬沒料到，半年之後，中國新任外交部長秦剛會發表「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」，敦促有關國家立即停止提火澆油，停止向中國甩鍋推責，並停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣。」難道被全球視為「北風」的中國，其實很想綻露陽光？

原來俄烏戰爭透過媒體讓世人深刻體認戰爭的恐怖和無情，也讓野心獨裁者寢食難安。據報導烏克蘭迄今戰死十幾萬人，逃難者數百萬，經濟損失超過7000億美元，全國幾成廢墟，將來重建需要3490億，堪稱國破家亡，並且嚴重影響全球民生經濟。烏克蘭總統澤倫斯基在去年G20會議時曾提出10點和平計畫，元月17日又透過夫人致函習近平重申原旨。至於普丁雖揚言反攻，實則作困獸之鬥。

於是習近平順水推舟，一方面痛批「美國的霸權、霸道、霸凌及其危害」，接著提出20項「全球安全倡議」，「希望並遵守聯合國憲章的原則之下，各國能相互尊重主權及領土完整，並透過對話協商，以和平方式解決國家分歧與爭端，共同維護傳統與非傳統領域安全。」俄烏戰爭周年日，中國進一步發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」總共12點，企圖將「戰爭幫凶」的形象轉變為「和平使者」；北京正在表演政治魔幻術！

與此同時，北京也積極向冷冬般的台灣海峽綻放陽光，既組團參加星雲大師的圓寂讚頌典禮，也派上海國台辦副主任李驍東來台參觀台灣燈會。台灣方面，金門縣長和國民黨副主席夏立言搶先率團登陸，工商界與農漁業代表也相繼出訪。國台辦新主任宋濤甚至歡迎台灣「有識之士」前往交流對話，當然這一切都必須有一個前提：「承認九二共識，接受一個中國。」明知這個前提是台灣絕大多數人民所礙難接受。

然而樹欲靜而風不止。美國新任眾議院甫開議，友台議員一口氣提出三項惠台法案：「保護台灣法案、不歧視台灣法案及台灣衝突嚇阻法。」內容包括在中國武力威脅下美國應提供台灣所需武器；在中國對台封鎖時，取消其貿易最惠國待遇；若中國侵犯台灣，立即將它排除在G20及其他重要國際組織之外。這些主張其實相當逼近北京的紅線，尤其8月間蔡總統訪美的戲碼，不知會否再掀台海的驚濤駭浪？

何以美國如此挺台灣？位在夏威夷的「太平洋論壇」智庫2月11日官網登出一篇〈台灣淪陷後的世界〉（The World after Taiwan's Fall）文中指出，誰控制了台灣，誰就控制了網際網路和全球經濟的未來。台灣的新高科技已成為當今智慧型經濟的基礎，一旦失去台灣必引發世界包括美國的經濟蕭條。更何況台灣特有的戰略地位，扼住第一島鏈的咽喉，中國便難於自由進出太平洋。一旦占領台灣，中國就可在印太地區超越美國，開啟新的「中國世代」。

台灣本是寶島，過去由於舉世討好中國而被忽略，如今由於美中兩強爭霸，使台灣由國際孤兒搖身成為國際寵兒，動見觀瞻。既然如此，政府與人民應該把握機宜，突破美中共管的困局，展現台灣特有的柔性國力，開創新機。

為此，我正在積極籌備一場超越黨派、族群、宗教和世代的「北區民間國是會議」，訂於3月19日那天在台北邀請朝野各界代表同聚一堂，共商國是。隨後再辦中區和南區以及全國會議，希望用理性民主的方式探索「台灣新共識」，取代九二共識，擘繪台灣前途，從「美中共管」的困局脫穎而出。

（作者為前副總統）