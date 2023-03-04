台南市正、副議長改選已是大是大非的問題，曾高舉「掃除黑金」而拒絕接受議會質詢的賴清德，卻還在拔草測風向，以拖待變。原來賴神不只是務實的台獨工作者，連清廉的價值也很務實，能隨時空環境不同，面不改色地昨天反黑金、今天挺黑金。

年初賴當選民進黨黨主席時宣示，他的目標就是擦亮「清廉勤政愛鄉土」與「綠色執政品質保證」兩塊招牌。如今，議長賄選案偵查終結，赤裸裸展示了民進黨建構黑金權力的粗暴手段，相信國人都等著看他會如何兌現承諾。

如果今天民進黨主席是其他人，那麼，大可搬出「起訴不等於有罪」為由，拖至一審判決再處理邱莉莉、林志展。但對賴來說，唯一能做的，就是即刻要求兩人辭去正、副議長職務，重新改選。

原因在於，賴從政以來，總利用各式機會墊高個人道德高度，讓「賴神」封號不脛而走。最經典的莫過於2015年時任台南市長的他，指控國民黨李全教透過賄選贏得議長，遂率領官員拒絕踏進議會，時間達232天，結束杯葛前還宣稱「掃除黑金已看見曙光」。

當初以這種高度要求國民黨，今天面對同樣的賄選案，難道能自降標準？若真要如此雙標，請問「賴主席」對得起「賴市長」嗎？

自1993年以來，民進黨在大台南已執政30年，強到派西瓜都能贏。為何占盡優勢，卻還得靠買票才能選議長？背後原因不該檢討？如果今天得靠著鈔票才能取得政治權力，難道明天就不用了嗎？

賴清德如果選擇昨是今非，把清廉的是非題變成選擇題，那麼，相信台南選民再怎麼善良，也不會允許故鄉從綠到出汁變成黑到出汁；屆時，他的總統選舉本命區，將第一個吹起革命序曲。