這幾天有關日媒《日本經濟新聞》報導，指出「國軍幹部以外省人居多，有高達9成的台灣軍官退役後前往中國大陸，以提供國軍情報換取金錢」的消息，經過某綠媒轉載之後，已經在國內引發極大的震撼及討論。身為退伍軍人的退輔會主委馮世寬首先開炮，在立法院痛斥日媒「胡說八道」，甚至還爆了「放他媽的屁」粗口。

《日經》的這份報導，因為既未經查證，文中所引述的消息來源不明，日文版的文章也未註明撰稿記者姓名以示負責，因此引發了極大的爭議。這篇極為荒唐的報導，不僅嚴重打擊了18萬國軍的士氣，也羞辱了上百萬的退伍軍人；報導中所述「蔡英文總統至今無法掌控軍隊」，也讓已執政近7年，且身為三軍統帥的蔡總統顏面無光。

讓人意外的是曾任航太工程師的作家王立楨，日前因穿著空軍飛行夾克搭乘捷運，而突遭年輕人無端嗆聲羞辱，讓當時還不知道《日經》報導的他一頭霧水。此一意外雖是獨立事件，但可能也是一些無知和盲從年輕人的想法。其原因當然要和蔡英文在野時，在群眾集會中公開羞辱國軍，以及民進黨譏諷退伍軍人是「米蟲」有莫大的關係。

針對此一事件，國防部很快就發布新聞稿嚴正駁斥，然而也該立即表態的外交部，慢了好幾拍才在官網新聞稿中表示「高度遺憾」，並指示我駐日本代表處「要求該報鄭重澄清」。此一攸關我現役及退役軍人榮辱，及蔡總統領導能力的重大事件，難道不應該由曾經稱呼前日本台灣交流協會代表沼田幹夫為「我最敬愛的大哥哥」的外交部長吳釗燮親自出面駁斥和譴責嗎？

根據輔仁大學日文系特聘教授何思慎的指正，《日經》原文的「大約9成高級軍事人員退役後前往中國」及「軍方以資訊換錢的腐敗是常態」，乃是前後兩個獨立的句子，但綠媒翻譯時卻嫁接在一起。即使如此，這篇報導也夠嗆了。想不到民進黨立委劉世芳等人竟然還提案，要求退輔會及國防部「徹查過去5年退役的軍士官是否有洩密」。這種日媒亂報導、綠媒亂翻譯、綠委亂起哄的自亂陣腳情況，國軍還需要敵人嗎？

《日經》迄今未見說明，也沒有道歉，相信其內部已亂了方寸。自民進黨執政以來，出現了一奇特現象，就是媚外的綠委和綠媒很喜歡引述外媒的不實報導；有些甚至可能是不肖黨政官員故意放給外媒的消息，然後就是「出口再轉內銷」，以作為內部宣傳之用，也就是民進黨慣稱的認知戰。殊不知有些消息卻造成「反噬」，得不償失的買賣必須三思！

（作者為大學英文講師）