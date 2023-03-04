曾任海基會董事長的洪奇昌撰文〈既靠近又遙遠 兩岸關係需要新思路〉投書中時，這個標題一針見血。最近幾年或十幾年的事實呈現的是，國民黨的2D（dialogue對話與defense武備）令自己大敗，導向了第3個D，就是defeat失敗。民進黨的「抗中保台」大有「逼陸滅台」之勢，「聯美抗中」淪為美國的棋子與籌碼，還得不到安全保證，付了大筆貨款拿不到武器，還可能被推上火線，「為美化灰」。中共的「時與勢在我們這邊」在在呈現，時與勢與他們背道而馳，為台獨造勢最大的推手非其莫屬。

紅藍綠三方的老路幾十年下來被事實證明都與自己的願望背離，而且招致許多難堪的自傷自損與令情勢更加複雜難解的反效果。不論紅藍綠哪一方，早就該開創新思路了。

新思路要先在道理論證的預期上務實有效，才能誘使人們履行，若要預期上務實有效，必須首先要針對根本病灶，提出解決思路；否則都是不對症，亂下藥，施藥越多，病症愈加棘手，為自己惹出更多複雜的併發症。幾十年來，紅藍綠皆如此，結果都只能自吹自擂，增加對手取笑、嘲弄或批判的話柄罷了。

洪奇昌得出的結論是，「但若雙方有誠意開創下一階段的兩岸相互理解與求同，台灣社會也展現出期許兩岸政府間進行對話協商的氛圍時，對於某些爭點暫且存而不論，或者尋找新解方，反倒是更具格局的求同思路。」

「存而不論」是「擱置爭議」的同義詞，事實證明，爭議從來無法擱置，在習近平上台之後更是不能滿足其「百年未有之變局」的雄心，只能寄望「尋找新解方」，於此，洪奇昌提到「求同思路」。這話說得隱晦，若要說得通，只能是要求兩邊政治體制趨同。在洪論證的脈絡來看，絕不可能是台灣接受大陸的一國兩制或一國一制，則只能是大陸政治體制改革，實踐民主化。

若是如此，面對中共，根本不要心存「但若雙方有誠意開創下一階段的兩岸相互理解與求同」的幻想，這時需要的是台灣單方面先啟動獨立自主戰略，利用內外情勢，發揮主觀能動性，催化兩岸局勢的變化，才有可能。

兩岸問題的根本在於政治體制差異，打過的內戰由此差異點燃，將來若要再戰，也必由此使然，這個差異最早是表現在爭奪統治正當性，隨著時代的發展，雙方的世界觀已大不同，直接塑造了不同的國家社會發展模式，導致內涵不同的人民生活方式。

中共一直不敢面對這項事實，國民黨一直無能讓中共面對這項事實，所以雙雙與台灣人民的距離越拉越遠，國民黨因此容易被抹紅。民進黨抓住了這項事實的大部分，所以能在台灣內部兩度打敗國民黨，取得中央執政權。然而，事實是複雜的與多層次的，這項事實鑲嵌在一項更廣大、層次更高、統攝力更強的事實之中，即兩岸同屬一個中國的事實，此中國不是中華民國或中華人民共和國兩政府完全代表。

民進黨兩度執掌中央政柄，不敢且無能宣布獨立，就是受制於「兩岸同屬一個中國」的事實向量力。洪奇昌若是想見到自己的「更具格局的求同思路」得以實現，開創兩岸新局，首先應說服民進黨同志接受「兩岸同屬一個中國」的事實。其次，固然「中華民國的認同依然是台灣社會的最大公約數」，但這個最大公約數若放在兩岸關係中，可能反倒是狹窄格局的非公約數，是除數吧？

真正的兩岸大格局必須是兩岸政治體制、國家社會發展模式、人民生活方式的共同再造，台灣若是能搞好自身的民主建設，在「兩岸同屬一個中國」的事實基礎上提高自由、民主、法治、人權的素質，應該對大陸人民與海外華人有強大的吸引力，這才是台灣最大的本錢與兩岸求同的支點所在。

發展更高格局的新思路，我們要根據事實基本面與一般經驗法則，發揮一些大膽而有事實根底的想像力。

（作者為自由撰稿者）