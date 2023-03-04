南投立委補選，在藍軍的傳統優勢選區，林明溱以些微差距落敗，這證明了鐘擺效應的確存在，國民黨在地方大勝，成了國民黨能不能繼續承擔責任的疑慮。國民黨所有人都必須問自己一句，「我們如何證明自己擁有權力，不會跟民進黨一樣腐敗」？「國民黨值不值得讓選民投下神聖的一票，實現政黨的再次輪替？」

22縣市，國民黨執政14個，若再算上泛藍的苗栗與金門，藍營執政縣市的人口占全台灣的72%；國民黨有72%的支持度嗎、有72%的被信任度嗎？民眾對權力平衡的思考，顯然反映在這一次的南投補選上。因此，這次選舉的結果，可以是民意告訴國民黨，想要在中央、地方都完全執政，「你還要再努力」！

這次國民黨在2022勝選之後，想要2024「完全執政」，至少面臨三個警訊：

第一、不能忽略國家機器的力量。2022選舉是分散的，所以民進黨的國家機器有些顧此失彼；但立委補選則是獨立的，全台灣的焦點都集中在這個選區；所以不論是王鴻薇、林明溱，都受到民進黨側翼、媒體的追打。王鴻薇得票52%，其實也是險勝；林明溱沒有王鴻薇的空戰能力，面對國家機器的全面追殺，於是落敗。

第二、賴清德正在切割過去的包袱。過去賴清德可以說是虛位副元首，因為沒有權力，所以民眾會產生一個印象，「高端、論文與他無關」，於是他可以跟蔡英文、蘇貞昌的包袱切割。又如蔡培慧雖然曾經「先反萊牛再挺萊豬」，南投鄉親也一樣給予支持，可見民進黨過去雙標的作為，台灣人民覺得「已經教訓過了」，國民黨不能再靠著「討厭民進黨」而勝選2024。

第三、國民黨的2024人選懸於未決，會造成軍心浮動。賴清德現在已是內定的2024民進黨總統候選人，他親自到南投輔選，等於御駕親征，帶動士氣。而國民黨的2024布局，則還在讓人霧裡看花。國民黨千萬不能覺得「2024在會贏的人裡面挑一個就好」，一個對選民負責的政黨，有義務推出最強、選民最支持的人來承擔責任。

可以輸補選，不要輸大選，提早出現警訊不是壞事，重要的是國民黨如何證明自己值得信任。台灣人民對權力的平衡是非常在意的，如果2024，國民黨從地方到立法院到總統「超級完全執政」，怎麼證明國民黨不會像蘇貞昌一樣濫權，像陳吉仲一樣囂張？

我想責任就在國民黨的縣市首長身上，只有執政的縣市做得好，虛心謙卑，台灣人民才會放心繼續把責任交給國民黨。而民進黨也當然會追著藍營執政縣市窮追猛打，要讓選民在2024還自己一個公道。

最後，我還是要提醒選民「政黨輪替」的重要。2018我說「拒投民進黨，台大有校長」，民進黨在敗選後果然就讓管中閔校長上任。同樣的，只有政黨輪替，民進黨護航高端、NCC箝制新聞自由、各種黑金勾結、貪腐弊案，才能夠全面的被揭露，政治才可能獲得革新，政風才能夠得到端正！

補選失敗，固然對國民黨而言是個警訊，但是危機就是轉機，端看國民黨能不能正視民心所向，改進自己不足的地方。2024的選戰，其實牽扯的不只是國民黨一個政黨的勝負，更是台灣民主、兩岸能否和平的未來。

國民黨有責任、有義務，要更努力！

（作者為前總統府副祕書長）