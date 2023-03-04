南投縣立法委員選舉結果揭曉，民進黨的蔡培慧險勝國民黨的林明溱，算是在去年地方公職選舉、嘉義市長選舉、台北市立法委員補選連戰皆敗之後，挽回了一點頹勢。儘管各界關注這次兩黨的動員情況，基本上這個結果不影響總統大選的局面。這場選舉過後，總統與立法委員選舉進入熱身賽，一場關係台灣未來命運的大選於焉展開。

台灣目前面臨兩大問題，一個是戰爭與和平的抉擇，一個是民主與專權的走向。下次大選將決定台灣究竟將走向戰爭的深淵抑或保持和平局面，自由民主究竟將維持現狀還是趨於崩頹。這取決於選民如何判斷當前台灣的內外情勢及主要政黨與候選人的良窳，另一方面則取決於主要政黨與候選人如何因應時局與選局。

台灣的時局充滿凶險的潛在因子，由於執政當局昧於歷史的宏觀格局與兩岸的微觀態勢，誤以為緊緊靠攏外國強權，將台灣問題推向國際化，有了外力奧援之後就可安枕無憂，就可實現台灣獨立的迷夢，於是在反中、抗中、親美與趨獨的道路上大踏步前進。無奈事與願違，在中美戰略對抗加劇之下，美國以台制華的行動愈益激烈，促使中國大陸採取反制美國的圖謀，加大力度促進統一。

和平保台 無法消解疑慮

民進黨過去一直將「抗中保台」當作兩岸關係的主要訴求，不斷撩撥民眾的反中情緒，一方面凸顯自己英勇抗敵與堅決保台的強者假象，另一方面塑造競爭對手不抗敵、不愛台的軟弱形象。由於這樣的訴求投合許多民眾以為倚靠外力得以自保偏安的心態，所以近年來蠱惑民心屢屢得逞，但也因此將兩岸關係導向和戰邊緣的險境中。然而，去年8月美國眾議院議長裴洛西高調訪台之後，中共解放軍展開對台大規模演習，導彈越過台灣上空，機艦逼近台灣領域，造成海峽中線泯除的新現實與共軍隨時在周邊演習的新動態，致使許多台灣民眾感覺戰爭的危機逼近了，開始懷疑民進黨激進的「抗中保台」政策不但保不了台灣，更將激化兩岸關係，致使台灣更加危險。

由於民眾的普遍覺醒，去年地方公職選舉中民進黨「抗中保台」的宣傳已經失靈，多數民眾再也無法認同民進黨為求己利而將台灣推向險境的做法，而偏向於台灣應該以避戰謀和為上策，積極與對岸交流對話，尋求和平共生之道。民進黨最有希望代表參選總統的賴清德感受到民意的新趨向，所以主張將「抗中保台」改為「和平保台」，並認同蔡英文總統的「四個堅持」說法，希望化解民眾對其台獨路線的疑慮。然而，賴清德雖然欲以批評「疑美論」博取美國歡心，但美國政要卻心存「疑賴論」，大陸方面對於賴清德的「務實台獨」論調更是十分忌憚，強烈拒斥。這是賴清德邁向總統大位的嚴峻挑戰，他如果不能提出理據充分、主張明確、表裡如一的兩岸政策，將不足以取信於民眾與對岸，也就無法贏得各方信賴，則很難圓其總統夢。

台灣的另一個燃眉之急是，民進黨全面霸權已久，愈益對自由與民主構成威脅，假借理由採取的霸凌舉措日益明顯，尤其是對新聞與言論自由的實在與潛在危害更是明顯。先前以媒體自律不足之由悍然關閉中天新聞台，又常以維護社會法令干擾人民的通訊與言論自由，並迭將異議者扣上「在地協力者」帽子。最新的一個圖謀是國防部上月底公告《全民防衛動員準備法》修正草案，未來因應戰爭，將針對新聞界及網路平台實施調查、統計、編組及規畫，並對新聞從業人員實施必要管制。這個修法草案引起各方對民進黨箝制新聞自由不良素行的強烈惶恐。

翻轉命運 在野黨須合作

由於民進黨諸多施政作為不當，招致民眾對其繼續執政的不安心理，這給國民黨重回執政帶來一線曙光，儘管南投立委補選失利，但不影響整個大選民心思變的格局，現在更應把握契機，及早展開推舉總統候選人的進程，讓最有勝算的候選人平順上壘，並且勸退其他可能妨礙勝選的潛在參選者。為了捍衛台海和平與台灣自由民主，在野各方必須同心協力，共同翻轉台灣的命運。