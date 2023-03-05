馬戛爾尼使團雖鎩羽而離開中國，但清廷安排英使團，經京杭大運河往杭州等地參觀，遊歷中國東部之後，抵達廣州，兩廣總督在廣州送行。而後使團在澳門停留了約3個多月，就地瞭解葡萄牙人如何經營澳門，並看中了澳門對面那個半荒島香港後，於公元1794（乾隆59）年3月17日離開中國，海上走了約半年，在仝年9月6日回到英國樸次茅斯軍港。馬戛爾尼的隨員安德遜說：

「我們的整個故事只有3句話：我們進入北京時像乞丐；在那裡居留時像囚犯；離開時則像小偷。」

這些形容，是表面所見。馬戛爾尼在大陸巡行5個多月，接觸到皇帝、中央及地方官員，見聞了不少政治、軍事、社會實情，深感中國的平民百姓，生活辛勞，知識不足，官吏不積極做事，一般看不到兵丁，正是前文提到農業社會結構粗簡，組織寬鬆的特性。故馬戛爾尼總結稱：清朝帝國實乃虛有其表，不過是一個泥足巨人，只要輕輕一抵，就可以把他打倒在地。

馬戛爾尼繼續說：清政府的政策跟自負有關，它想凌駕於各國之上，但目光短淺，只知防止人民進步…，當我們每天都在文化藝術和科學領域前進時，他們實際上正在變為半野蠻人；馬戛爾尼像是要學蒙古人說南宋為蠻子國一樣，說清朝也是蠻子國了。

馬戛爾尼回到英國後，副史史旦東於公元1801年（清嘉慶6）去世，一時無合適的出使人選，加以英國捲入了和拿破侖的戰爭，直到1815年（清嘉慶20）維也納會議後，歐洲恢復和平，英國立即決定再派阿美士德（Lord Amherst）來華，商談貿易及推廣口岸等事。

公元1816年（嘉慶21），阿美士德使團先抵達天津，跪叩禮節問題隨之而再現。嘉慶要求阿美士德至圓明園宮門附近，預習三跪九叩瞻覲之禮，阿美士德仍然不從。嘉慶認為「中國為天下共主，豈能如此侮慢倨傲？」，立即下令將阿美士德使團驅逐出國，請問這阿美士德特使和英國上下，會高興嗎？而清廷上下，以乾隆為代表的說詞是：「天朝物產豐盈，無所不有，原不藉外夷貨物以通有無…」，在那個時代，這話雖是實情，可惜對蠻夷國的瞭解，僅停留在太表面的物質層次了。

從公元1736年（乾隆元）年 至公元1833（清道光13）年約百年間，英國對華貿易一直有大量逆差（即入超），而且英國在18世紀開始實行金本位制，而中國則以白銀作為貨幣，故對華貿易需以銀兩折算，英國要從其他歐洲國家購入白銀，金銀一買一賣之間，損失也不小；加以清廷並不重視國際貿易，稅率及海關的管理十分粗陋，而兩次派特使前來希望作和平談判；都以灰頭土臉的失敗告終。

逆差嚴重的英國，很難接受閉門不談的對待；而中國呢，那代表中國的清朝嘉慶皇帝，也對英國使團的大不敬感到難以容忍，嘉慶皇帝甚至有意中斷與英國的貿易和來往。就在這兩看相厭的情況下，相互刁難仇視，為雙方的戰爭埋下伏筆。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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