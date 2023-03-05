美國一列載有化學物品的貨運火車昨晚在俄亥俄州毗鄰賓州的地方出軌，引發大火。（圖／美聯社）

2023年2月3日，一列貨運火車因為車軸出現問題，在美國俄亥俄州東巴勒斯坦鎮脫軌並爆炸，其中有20節是危險品車廂，包括14節氯乙烯和丙烯酸丁酯等非常易燃的有機化合物。

此次俄亥俄州由於火車脫軌造成的大量化學物品洩漏，揭開了美國鐵路公司壟斷的面紗。

在美國，火車脫軌可以說是家常便飯，平均每年有1704次火車脫軌事件。而火車脫軌在新聞裡出現的形式，通常僅僅有一條簡訊。

但是，當「脫軌」與「危險化學品」相關聯時，所造成的危害是難以估量的。

根據《今日美國》對聯邦事故報告的分析，在過去十年中，危險物質從美國火車溢出或洩漏的次數超過5,000次，僅去年就發生了337起有害物質洩漏事件，其中有32起嚴重事件，但美國鐵路協會仍表示這是危險品最安全的運輸方式。

這對於私有化的美國貨運鐵路系統來說，多少有些王婆賣瓜自賣自誇的意思，因為他們要和美國的貨車、貨輪以及航空公司競爭。

鐵路貨運通過「24x7不間斷工作」來吸引客戶，同時為後續罷工埋下伏筆。

隨著電商的崛起，更多的供應商對貨運渠道有了更精細的需求，面對消費者的企業大都選擇了貨車運輸。

另一方面，此前鐵路貨運有60%的貨物都是煤炭，如今美國煤炭產量大大降低，鐵路公司只得從其他產業中尋找新的客戶——於是化工產業成為了他們的大客戶之一。

根據美國化學理事會的數據，2020年有9.48億噸危險品通過鐵路運輸，價值約554億美元。而在很多國家，都嚴格禁止危險化學品的長途運輸，拿本次事件中的氯乙烯來說，國內的化學工廠一般採用的是「即用即產」的方式。

雖然長途運輸危險化學品在美國屬合法行為，但是其中缺乏應有的監管。經常會出現危險化學品不正當運輸的情況，比如未在貨運清單上標示出相應的危險化學品，或相關車廂編號標識出錯等等。

在2011年至2013年間，明尼蘇達州有20%的危險物品的標識出現錯誤或遺漏。2011年2月最大鐵路公司BNSF某列火車拉有6節車廂裝有無水氨，卻沒有顯示在貨運清單上。

本次案件涉事公司是美國五大鐵路集團中，排第五的諾福克斯南方鐵路Norfolk Southern，其鐵路主要分佈在美國東部地區，此前主要以煤炭運輸為主。

排名第一的BNSF，在2010年被巴菲特以260億美元的價格收購，並認為這是「對美國的經濟前景壓上的全部賭注」。

2021年，美國鐵路就運輸了220萬車廂的化學品，其中超過一半的化學品車廂內運輸的是工業化學品，包括純鹼、燒鹼、尿素、硫酸和無水氨。

「氯乙烯」一類的工業氣體佔其中的2%，運輸最多的化學品是乙醇，塑料材料和合成樹脂占運輸量的26%。

為了更高的利潤，鐵路公司還一直在各個層面尋找壓低成本的辦法。

歐巴馬執政時期，要求鐵路公司在2021年之前，安裝電控空氣制動系統（ECP制動系統），來避免制動器過熱造成的火車脫軌事故。不過，特朗普上台後，通過交通部門提供數據分析，認為這個項目對於鐵路公司來說的投入成本過高，於是將這條規定取消了。

本次事件中，根據初步調查推測，可能就是由於制動器溫度過高造成的。也就是說，美國目前對火車制動器的標準規定還停留在100年前。

據瞭解，2022年，危險品脫軌造成的經濟損失在4160萬美元，而設備故障等造成的損失只有210萬美元。而在過去十年中，有 172 次火車脫軌事故釋放出有害物質，平均每年大約 17 次，每10起危險品事故中就有1起是鐵路脫軌造成的。

如此高的經濟損失，除了貨品遺失的成本、火車、軌道和附近公共財產的損失，以及應急響應成本外，最主要的是，對當地環境造成污染所面臨的巨額賠償。

這也是為什麼在俄亥俄這場脫軌事故中，鐵路公司與化學產品公司選擇將洩漏的氯乙烯點燃。因為空氣污染比土地污染更不易取證，可以大大降低他們面臨的當地政府指控的賠償金額。

事故發生後很多居民出現了咳嗽、頭暈等不適症狀，甚至導致7.5英里溪流中的約3500條小魚死亡。

據《紐約時報》報道，此次事件發生之初，2500名小鎮民眾要求被疏散，涉事鐵路公司Norfolk Southern表示會資助紅十字會2.5萬美元來建立避難所，平均下來一個人只有10美元。

後來隨著事件的發酵，該公司於2月14日表示，將向受災家庭提供120萬美元的補償，用於相關的疏散費用和避災物資。

雖然看起來，美國的鐵路公司還挺摳門的，但實際上他們一點也不窮。

雖然化工行業的收入，比鐵路貨運行業高7倍以上，但是美國貨運鐵路的利潤率卻是全國最高的產業之一，在2019年利潤率達到51%，比排名第二的房地產業要高10個百分點。2021北美七大主要鐵路公司的淨收入合計為270億美元，幾乎是十年前利潤率的兩倍。預計在未來十年，還會增長30%～40%。

這麼高的利潤率，歸功於美國鐵路公司壓低成本的騷操作。

一方面採用精確調度鐵路（PSR）的商業策略，節約運輸車廂、機車和時間，根據總統緊急事務委員會的數據，自實行該策略以來，美國貨運列車的平均長度從2100米加長到了2900米，列車班次減少了1/3。

另一方面對人力進行精減，在過去的六年中，美國鐵路公司裁員了將近4.5萬人，而其他留下來的員工不得不面對高強度工作，這也間接導致了2022年的鐵路大罷工。

面對罷工，拜登為了避免巨額的經濟損失，在沒有答應鐵路工會「7天帶薪休假」訴求的前提下，要求鐵路員工們返崗復工，這不如說是一次向鐵路貨運公司的低頭。

美國的鐵路公司分為三個級別，分別是一級鐵路公司、區域性鐵路公司和本地鐵路公司。

一級鐵路公司，從1900年的132個，通過不斷的合併重組，形成如今7家一級鐵路公司，並壟斷美國25.7萬公里的鐵路貨運系統。他們就像是這片土地上的運輸寡頭，擁有了完全話語權與定價能力，甚至成為左右總統大選的關鍵因素之一。

這七家一級鐵路公司佔據了美國鐵路總量9成的收益，擁有90%的鐵路員工。

同屬一級鐵路公司的唯一一家政府鐵路叫做Amtrak，主要負責全國的鐵路客運部分，但他們沒有自己的鐵軌，路線還是租借其他鐵路公司的，一年的租賃費用高達一億四千兩百萬美元，可以說是入不敷出。

當「利益」成為社會主旋律、任何產業都能成為生意，當所有的規章、標準都向利益低頭，當市場失去良性的競爭……一切便如同車廂中「氯乙烯」的洩漏，對社會、對百姓的危害，慢性而長遠。

「Nothing lives matter, only money forever」。

（LaLa）

（本文來源：「環行星球」公眾號）