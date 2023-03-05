2023年2月3日，一列貨運火車因為車軸出現問題，在美國俄亥俄州東巴勒斯坦鎮脫軌並爆炸，其中有20節是危險品車廂，包括14節氯乙烯和丙烯酸丁酯等非常易燃的有機化合物。
此次俄亥俄州由於火車脫軌造成的大量化學物品洩漏，揭開了美國鐵路公司壟斷的面紗。
在美國，火車脫軌可以說是家常便飯，平均每年有1704次火車脫軌事件。而火車脫軌在新聞裡出現的形式，通常僅僅有一條簡訊。
但是，當「脫軌」與「危險化學品」相關聯時，所造成的危害是難以估量的。
根據《今日美國》對聯邦事故報告的分析，在過去十年中，危險物質從美國火車溢出或洩漏的次數超過5,000次，僅去年就發生了337起有害物質洩漏事件，其中有32起嚴重事件，但美國鐵路協會仍表示這是危險品最安全的運輸方式。
這對於私有化的美國貨運鐵路系統來說，多少有些王婆賣瓜自賣自誇的意思，因為他們要和美國的貨車、貨輪以及航空公司競爭。
鐵路貨運通過「24x7不間斷工作」來吸引客戶，同時為後續罷工埋下伏筆。
隨著電商的崛起，更多的供應商對貨運渠道有了更精細的需求，面對消費者的企業大都選擇了貨車運輸。
另一方面，此前鐵路貨運有60%的貨物都是煤炭，如今美國煤炭產量大大降低，鐵路公司只得從其他產業中尋找新的客戶——於是化工產業成為了他們的大客戶之一。
根據美國化學理事會的數據，2020年有9.48億噸危險品通過鐵路運輸，價值約554億美元。而在很多國家，都嚴格禁止危險化學品的長途運輸，拿本次事件中的氯乙烯來說，國內的化學工廠一般採用的是「即用即產」的方式。
雖然長途運輸危險化學品在美國屬合法行為，但是其中缺乏應有的監管。經常會出現危險化學品不正當運輸的情況，比如未在貨運清單上標示出相應的危險化學品，或相關車廂編號標識出錯等等。
在2011年至2013年間，明尼蘇達州有20%的危險物品的標識出現錯誤或遺漏。2011年2月最大鐵路公司BNSF某列火車拉有6節車廂裝有無水氨，卻沒有顯示在貨運清單上。
本次案件涉事公司是美國五大鐵路集團中，排第五的諾福克斯南方鐵路Norfolk Southern，其鐵路主要分佈在美國東部地區，此前主要以煤炭運輸為主。
排名第一的BNSF，在2010年被巴菲特以260億美元的價格收購，並認為這是「對美國的經濟前景壓上的全部賭注」。
2021年，美國鐵路就運輸了220萬車廂的化學品，其中超過一半的化學品車廂內運輸的是工業化學品，包括純鹼、燒鹼、尿素、硫酸和無水氨。
「氯乙烯」一類的工業氣體佔其中的2%，運輸最多的化學品是乙醇，塑料材料和合成樹脂占運輸量的26%。
為了更高的利潤，鐵路公司還一直在各個層面尋找壓低成本的辦法。
歐巴馬執政時期，要求鐵路公司在2021年之前，安裝電控空氣制動系統（ECP制動系統），來避免制動器過熱造成的火車脫軌事故。不過，特朗普上台後，通過交通部門提供數據分析，認為這個項目對於鐵路公司來說的投入成本過高，於是將這條規定取消了。
本次事件中，根據初步調查推測，可能就是由於制動器溫度過高造成的。也就是說，美國目前對火車制動器的標準規定還停留在100年前。
據瞭解，2022年，危險品脫軌造成的經濟損失在4160萬美元，而設備故障等造成的損失只有210萬美元。而在過去十年中，有 172 次火車脫軌事故釋放出有害物質，平均每年大約 17 次，每10起危險品事故中就有1起是鐵路脫軌造成的。
如此高的經濟損失，除了貨品遺失的成本、火車、軌道和附近公共財產的損失，以及應急響應成本外，最主要的是，對當地環境造成污染所面臨的巨額賠償。
這也是為什麼在俄亥俄這場脫軌事故中，鐵路公司與化學產品公司選擇將洩漏的氯乙烯點燃。因為空氣污染比土地污染更不易取證，可以大大降低他們面臨的當地政府指控的賠償金額。
事故發生後很多居民出現了咳嗽、頭暈等不適症狀，甚至導致7.5英里溪流中的約3500條小魚死亡。
據《紐約時報》報道，此次事件發生之初，2500名小鎮民眾要求被疏散，涉事鐵路公司Norfolk Southern表示會資助紅十字會2.5萬美元來建立避難所，平均下來一個人只有10美元。
後來隨著事件的發酵，該公司於2月14日表示，將向受災家庭提供120萬美元的補償，用於相關的疏散費用和避災物資。
雖然看起來，美國的鐵路公司還挺摳門的，但實際上他們一點也不窮。
雖然化工行業的收入，比鐵路貨運行業高7倍以上，但是美國貨運鐵路的利潤率卻是全國最高的產業之一，在2019年利潤率達到51%，比排名第二的房地產業要高10個百分點。2021北美七大主要鐵路公司的淨收入合計為270億美元，幾乎是十年前利潤率的兩倍。預計在未來十年，還會增長30%～40%。
這麼高的利潤率，歸功於美國鐵路公司壓低成本的騷操作。
一方面採用精確調度鐵路（PSR）的商業策略，節約運輸車廂、機車和時間，根據總統緊急事務委員會的數據，自實行該策略以來，美國貨運列車的平均長度從2100米加長到了2900米，列車班次減少了1/3。
另一方面對人力進行精減，在過去的六年中，美國鐵路公司裁員了將近4.5萬人，而其他留下來的員工不得不面對高強度工作，這也間接導致了2022年的鐵路大罷工。
面對罷工，拜登為了避免巨額的經濟損失，在沒有答應鐵路工會「7天帶薪休假」訴求的前提下，要求鐵路員工們返崗復工，這不如說是一次向鐵路貨運公司的低頭。
美國的鐵路公司分為三個級別，分別是一級鐵路公司、區域性鐵路公司和本地鐵路公司。
一級鐵路公司，從1900年的132個，通過不斷的合併重組，形成如今7家一級鐵路公司，並壟斷美國25.7萬公里的鐵路貨運系統。他們就像是這片土地上的運輸寡頭，擁有了完全話語權與定價能力，甚至成為左右總統大選的關鍵因素之一。
這七家一級鐵路公司佔據了美國鐵路總量9成的收益，擁有90%的鐵路員工。
同屬一級鐵路公司的唯一一家政府鐵路叫做Amtrak，主要負責全國的鐵路客運部分，但他們沒有自己的鐵軌，路線還是租借其他鐵路公司的，一年的租賃費用高達一億四千兩百萬美元，可以說是入不敷出。
當「利益」成為社會主旋律、任何產業都能成為生意，當所有的規章、標準都向利益低頭，當市場失去良性的競爭……一切便如同車廂中「氯乙烯」的洩漏，對社會、對百姓的危害，慢性而長遠。
「Nothing lives matter, only money forever」。
（LaLa）
（本文來源：「環行星球」公眾號）
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