本屆立委最後一次補選，國民黨終於無法乘勝追擊得逞，原本絕對的優勢，結果小輸蔡培慧1千多票，當事人林明溱坦然認輸，恭喜蔡培慧當選！看在蔡英文總統與民進黨主席賴清德眼裡，似乎可一吐這一陣子的怨氣。但緊接著2024下屆立委選舉，蔡培慧沒有志滿的空間，國民黨應該構思如何推出最棒的人選。

持平而論，這一場立委補選大多對林明溱不看好的原因不外乎，一方面國民黨臨時徵召剛卸任的縣長參加補選立委，老面孔做得如何，地方選民自有公斷；另一方面民進黨蔡培慧經過稍早與許淑華之間的縣長競爭，留給選民雖敗猶榮的印象，南投鄉親讓她補選如願，應該也很合理。

林明溱敗選感嘆補選是「沒槍沒子彈的，對上有槍有子彈的」，加上執政黨擁有綠媒在空戰中不斷加以抹黑中傷，與台中第二選區補選的顏寬恒敗選如出一轍，顯然朱立倫主席錯估形勢，徵召林明溱過於主觀。當面對賴清德主席首戰有非贏不可的壓力時，朱立倫顯然氣勢遜色不少，勝負其實早已分曉…更何況此戰被認為若朱立倫繼續贏下去，朱將可累積參選2024的籌碼，這種「反指標」在藍軍陣營發酵，殺傷力不小。

林明溱在敗選後呼籲國民黨年輕人趕緊出來備戰，明年選戰好好為國民黨打拚，拿回這席立委。筆者認為備戰須及早提名，透過公平機制產生黨籍立委候選人，只要出線的立委候選人有實力與形象，在南投縣長許淑華輔佐下，足以穩住南投縣藍大於綠的盤勢，要拿回這一席並不困難。

問題就在於國民黨初選機制陷入「大局條款」爭議的漩渦之中，國民黨身陷年輕民代對現任老立委「逼宮」，朱立倫卻態度曖昧，任令黨內同志互相殺到刀刀見骨的窘境，試問，國民黨如何重返執政？

（作者為國中退休老師）

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