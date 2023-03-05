國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯來台演出，引發贊成與反對兩種聲浪。文化部一方面表示尊重專業自主，卻又呼籲「台灣對於戰爭的態度，沒有模糊空間」，使得國家表演藝術中心緊急取消3月5日的音樂會。

俄國駐台代表處(簡稱莫北協)3日晚間在臉書發文表示深感遺憾，並強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，以及主管當局和個人對仇恨與不容忍氣氛的放縱。外交部4日發布新聞稿回應指出，莫北協的評論忽略台灣朝野及絕大多數社會各界，均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實，尊重國家交響樂團因考量輿論及社會安全所做的獨立自主決定。

外交部重申，強烈譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭的一貫立場，並且堅定支持烏克蘭人民捍衛自由民主及主權領土完整的權利。俄羅斯對烏克蘭的侵略，破壞以規則為基礎的文明國際秩序，如同中國對台灣及鄰國的霸凌與軍事威脅，相信是所有愛好和平的國家所無法接受，更是對人類文明及國際社會的最大戕害。

外交的作為有幾點可議之處。

首先，政治歸政治，藝術歸藝術，是所有自由民主國家奉為圭臬的原則。每當我國藝文或體育團體在國外受到中共打壓時，外交部都以此項理由譴責中共。如今以俄烏戰爭為由，杯葛俄羅斯女高音的演出，正是以政治干預藝術的明證，完全自失立場，自我打臉。

其次，藝術活動由文化部主管，外交部可以從旁協助跨國藝術活動，但不應越俎代庖。外交部應該鼓勵各國人民交流，強化友好關係。俄國女高音來台表演，並不是來台宣揚俄烏戰爭。外交部不去勸導文化部，無疑是阻斷民間文化交流。也是台灣藝術愛好者的一項損失。

第三，莫北協是俄國政府駐台機構，主要任務是促進台俄交流，強化雙邊實質關係。更重要的是維護俄國國家利益。莫北協對於俄國女高音來台演出受阻表示遺憾，理所當然，也是職責所在。

如果安娜涅翠布柯來台演出將危害我國國家利益，或者莫北協有侵害我國利益的言行，外交部應該召見俄國代表，提出嚴正交涉。事實上，安娜涅翠布柯來台演出並不會，也沒有損害我國國家利益。外交部出面回應莫北協的聲明，顯然是反應過度。

第四，引起俄烏戰爭的因素十分複雜，也是國際政治角力的結果。交戰國以外的國家，各自基於本身的利害關係採取適當的立場。目前美國強力制裁俄羅斯，不斷軍援烏克蘭，完全是基於美國自身的戰略考量。歐洲國家附和美國，一方面是自身因戰事受害，另一方面是屈從美國的壓力。

世界上其他國家多半維持中立。台灣的國家安全並沒有受到直接威脅，卻公然選邊，理由十分牽強。外交部在新聞稿中強調俄羅斯對烏克蘭的侵略，如同中國對台灣及鄰國的霸凌與軍事威脅。是過度的自我恐嚇。

烏克蘭如果不採取「親美反俄」政策，努力與俄國維持良好關係，當不致遭受戰火的蹂躪。同樣地，台灣如果能與大陸維持良好關係，兩岸和平發展並非不可能。外交部一再對中共惡言相向，使兩岸敵意不斷升高。如果引火上身，也是咎由自取。（作者為自由撰稿者）

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