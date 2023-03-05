1979年諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa）曾說：世界上最貧窮的人，不是飢寒交迫吃不飽穿不暖，而是十分孤獨寂寞的人。美國有個百萬富翁，深宅大院，但是客廳只開了一盞小燈。人問他為什麼這麼節省？他說不是節省，因為根本沒人來，開不開燈都一樣。

老人院叫天使居

有時仔細想想，或自己遇到或看到孤獨寂寞，你就會同意德蕾莎修女的見識。我和妻子蘇老師及朋友創辦的無子西瓜基金會及天使居財團法人，正在興建老人院，但老人院易給人負面印象，好像是去等死的地方，所以我們不稱老人院而稱天使居。

我們將本著耶穌基督的大愛來經營管理，務使進住的長者，能快樂像天使。因此如何使入住長者不感孤寂，就變成是天使居十分重要的工作。

長者的孤寂問題

在我們天使居裡，將單獨設一個部門，專門解決進住長者的孤寂問題。例如我們會邀請許多心中有愛，心胸廣闊且風趣的志工參加。這些志工，每天的工作就是與居住的長者聊天，閒話家常，討長者開心，經常哈哈大笑。參與的志工不僅口才好，思想豐富，而且事前要有充分準備。對與談的長者過去的背景及喜好都要充分瞭解。

例如與談的長者，十分熱衷政治，對美國選舉尤感興趣。這時與談志工就要充分準備這方面美國資料對談。如發現他是民主黨的粉絲，那你就找很多民主黨表現不錯的政績大談特談，這與你是不是認同民主黨沒有關係。你的目的是讓他開心，不再孤寂，你就大功告成。

跟老人聊天

有些人是教書的，小學、中學、大學老師，有些是公務員、民代、企業家，各人都有其喜歡聊天的過去，讓長者有生遇知心老友的感受。他們每天眼睜睜地盼望你的出現。

大家想想看，我們如果住在老人院，人生餘年已不多，你是多麼渴望，能遇到這樣的知心朋友呢？所以天使居要辦的成功，如何解決進住長者的孤寂實在是非常重要，不可等閒視之的事。

解決老人孤寂問題

上面提老人孤寂問題，好像孤寂問題只發生在老人身上，其實不然，各個年齡層皆有孤寂問題。有朋友移民美國，讀小學的孩子整天悶悶不樂，吵著要回台灣。主要問題是語言一時跟不上，高鼻藍眼的同學習慣不同，很難交到朋友，但隨著時間過去，問題解決了。朋友多了，孩子不再有孤寂感。

有位朋友60歲出頭，先生不幸罹癌病逝，沒有孩子，孤家寡人，一個人在美國守著大房子，整天都在思念已逝的丈夫，悶悶不樂。我們知道了，趕快跟她說，這樣會被孤寂擊垮，心情長期不佳，免疫力降低，百病叢生。後來她回來了，在一家慈善基金會工作，居然快樂似神仙，與以前判若兩人。她一再謝謝我們，改變了她的後半生，因為她不再孤寂，又有成就感。

英國設孤獨大臣

孤寂是十分普遍且嚴重的問題，對於工作繁忙，常感時間不夠用的人來說，談孤寂可能認為是笑話。英國認為人們常感孤寂，事態嚴重，於2018年設「孤獨事務大臣」，英國有6600萬人，超過900萬人經常感到孤寂。有20萬人超過一個月未和親友聊過天。英國大部分醫生每天接待的病人中有五分之一，是因為孤寂。

孤寂是世界性問題。日本在政府裡也設有「孤獨與孤立事務大臣」，其他德國、加拿大很多國家，也在呼籲要設類似機構。

內政部統計2020年底台灣老人有400萬人，其中單老戶51萬戶，雙老戶15萬戶。台灣老人增加的速度已居世界之冠，孤寂將是台灣社會的大問題。我們滿心感謝上帝的恩典，讓我們在辦第一所天使居時，就能注意到這個問題。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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