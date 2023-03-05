（示意圖／資料照片）

日本經濟新聞2月28日報導「台灣未知的事」，提及國軍將領退休後去大陸販售軍事機密賺錢，國防部長一向是屬於「外省人」等，不實言論。第三國嚴重干涉台灣內政，要送國際法庭懲處。

日本人對韓國人不敢如此囂張。在文在寅執政5年期間，前法務部長曹國帶頭唱「竹槍歌」，舉行「No Japan」活動，把日商搞得捲鋪蓋撤離韓國。日本殖民統治韓國36年的仇恨，至今在韓國人血液中流著。

為了紀念1919年3月1日發生的抗日萬歲運動104周年，韓國總統尹錫悅在大會上致詞表示，有意改善韓日關係，結果被反對民主黨批評是「賣國奴」。看來，兩國的外交折衝要走一段路。

這次《日經》有意破壞兩岸關係明顯。奇怪的是，日本不敢報導韓國捉間諜案。民主勞工組合的昌原等地支部人員加入北韓組織，推動反政府活動和投入各種選舉等，韓國國情院聯合檢方積極偵辦中。

台灣由日本殖民統治長達50年之久 ，台灣人不覺得羞恥，反而感謝日本人。因此，外交部長叫日本駐台代表是「老大哥」，甚至，在卡拉OK唱日本軍歌，台灣話裡混用日本話很平常。因此，對《日經》的言論，迄今蔡英文不敢說一句話。

國人要向退輔會主任委員馮世寬對日本人批評給予掌聲。國人應該指責日本人說「馬鹿野郎」，要向韓國人一樣硬起來，否則台灣永遠被瞧不起，恐怕淪為「小弟弟」。

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