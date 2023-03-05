南投縣第二選區立委補選落幕，民進黨蔡培慧勝出，國民黨林明溱吞敗。

選後，國民黨主席朱立倫鞠躬向支持者道歉，說自己努力不夠，也不忘指責民進黨利用負面選戰，對台灣民主是傷害。林明溱則說，不是輸給蔡培慧，而是輸給抹黑。並表示，將交棒給優秀的年輕人。

繞了一大圈，朱立倫、林明溱到今天都沒弄清楚敗選的原因何在。選戰輸贏，最重要的因素從來都在候選人，候選人對了，贏面就大，候選人不對，贏面自然就小。而候選人的出線，若不是經由一套公平公正的機制產生，出線的候選人，若不是「眾望所歸」，勝算則趨於小概率。

國民黨南投補選，候選人不是經由公平公正的選拔機制所產生的，徵召人選又非眾望所歸，不敗北才叫奇怪！

南投立委補選的黨內初選，民調第一名的是縣議員游顥，黨中央棄初選結果不顧，大玩徵召把戲，72歲的林明溱猶抱琵琶半遮面地演出一場接受徵召的爛戲，未戰已輸。長於打選戰的民進黨焉能不見獵心喜？被搓掉、做掉的初選參選人和他們支持者，如何能同心協力，支持林明溱？

棄守公平公正的初選制度，權力慾望高漲的人自然想會盡辦法，逼著黨大開方便之門。以南投敗選為鑒，面對徐巧芯挑戰費鴻泰、羅智強、鍾沛君、楊永明三人搶一席，國民黨該如何做，豈不明白？

當初，林明溱接受徵召，最終用心，還在於「擬交棒」給兒子林儒彬。林明溱之心，南投路人皆知。等到選前3天，林明溱公開宣布，下一屆禮讓游顥，更是此地無銀三百兩！一看便知，林的敗選已成定局。

林明溱敗選後，感慨要交棒給年輕人。早幹嘛去了？黨內年輕人早已贏得初選，那時不光明磊落地交棒，如今輸了才交棒？輸了，還能交什麼棒子？林明溱喜孜孜答應接受徵召，一來說明了國民黨壓根兒不願提拔年輕人；二來暴露了國民黨大老們權力慾望薰心，家族成員貪戀權位；三來也不免讓人懷疑，提名徵召過程是否有利益交換介入其間？

朱立倫和林明溱指責民進黨搞負面選戰，抹黑國民黨候選人，固有幾分真實，但是，國民黨提名不當，更是咎由自取。

負面選戰，抹黑對手，是民主選舉中的常態。關鍵還在於：

第一， 為什麼會給對手抹黑的材料和機會？政客家族擁豪宅、坐豪車，唯親是用，自然引人側目，招人反感，怎能怪對手搞負面選戰呢？

第二， 候選人己身不正，杯弓蛇影。再怎麼解釋、澄清、更正，終究難挽回選民的心。

第三， 身正不怕影子斜。從政者，身正意誠，無懼誘惑；政黨提名，首重品德操守、清廉守法。果能如此，誰能黑你？又哪裡怕什麼負面選戰？

這場選戰，即使對手不挖林明溱的黑材料，不搞負面選戰，比較兩黨候選人條件，國民黨也討不了好處。林明溱高齡72，蔡培慧芳齡52；林的學歷普普，蔡擁有博士學位、曾在大學教書；林混跡政壇30年，堪稱國民黨建制派既得利益的代表，卻不懂見好就收，此番披掛，易遭選民嫌惡，蔡從事農民運動，屢戰屢起，不難博得選民同情。選民對候選人好感的漂移，決定了勝負。當初國民黨若是提名36歲、台大政治研究所博士班的游顥，勝算會不會更大呢？補選立委，任期不足一年，派遣初選第一名的候選人出戰，名正言順，培養新秀兼以練兵，如何不好？只因游顥所屬派系不同？只因游顥曾經反對換柱，還擔任過洪秀柱的子弟兵？

國民黨之敗，從來都是敗在自己的手裡！（作者為資深媒體人）

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