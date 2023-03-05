蔡總統於2021年4月宣布台灣將於2050年達到淨零碳排。國發會受命整合各部會，於2022年3月提出「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，更於同年12月底提出「淨零轉型之階段目標及行動」與「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」。詳細規畫2050年如何達成淨零碳排，並提出2030年階段性減碳目標。

個人很難想像有比「2050淨零碳排」更重要的政策。此一政策全面顛覆我國能源、經濟及社會各層面。旁的不說，政府規畫2023至2030的8年間要花9000億元進行各項「淨零轉型」計畫，這還不計私部門針對光電、風電的上兆元投資，但社會上殊少見到針對該規畫之檢討。

先討論政府的減碳目標，溫減法是以2005淨碳排269百萬噸為基準計算減排。政府最新推出的國家自主減碳「強化目標」為2030年淨排放較2005降低24%，也就是淨排放降為204百萬噸。但2020年淨排放為263百萬噸，表示2030年淨排放要較2020年降低59百萬噸。

何謂淨排放？因為森林及農作物等植物在行光合作用時會吸收二氧化碳，有減碳功能，稱之為「碳滙」。所以電力、工業及交通等產生的溫室氣體排放減去全台碳滙即稱之為淨排放。要減少淨排放有兩個手段，一為減少碳排，一為增加碳滙，政府的淨零規畫雙管齊下。檢討2030年減碳目標可否達標，檢討政府之減少碳排及增加碳滙兩個目標可否達成即知。

先檢討政府的減排規畫。台灣碳排有四大來源，以2020年為例，總碳排為285百萬碳，減去碳滙22百萬噸，故淨碳排為263百萬噸。總碳排285百萬噸中，電力碳排142百萬噸，占了50%，此外工業製程碳排26 百萬噸，運輸部門碳排37百萬噸，住商部門碳排81 百萬噸。以下分別檢討針對此四大碳排來源政府到2030年之減碳規畫。

依國發會規畫，工業製程碳排不減反增，因為水泥、鋼鐵及石化產業等製程中即會產生碳排，雖說有所謂減碳製程，但不是技術不成熟就是成本太高。目前今年到2030年只有短短8年，工業界也不可能將生產設備提早折舊退休以改變製程。但經濟成長，需求上升，所以工業製程碳排不減反增。

電力是台灣最大碳排來源，減碳要達標，電力減碳是重中之重。相對其他碳排，電力減碳相對最為容易。因為到底有光電、風電及核電等成熟之無碳發電方式，綠電不穩定的問題，也可以由儲能解決，所以世界各國減碳都以電力減碳作為主要目標。以美國而言，固然將全國淨零排放目標定於2050年，但拜登政府的雄心壯志是在2035年達到零碳發電。

國發會之電力減碳目標極為「保守」，規畫2020年142百萬噸的電力碳排到2030年只減少12到20百萬噸，只減少9%到14%。比美國2035年電力減排100%相去不可以道里計。此外令人納悶，依台電電源開發計畫，8年後台灣電力配比今日即知，為何碳排非一個定值而是一個範圍？是否政府也默認雖然花了上兆成本設置極大量綠電，但因綠電滲透率（在電網占比）太大，難免發生大規模棄電，所以不敢取其減碳功能，只好以一個範圍代之？

國發會對運輸部門減碳倒是野心勃勃，規畫2030年運輸碳排較2020年減少34%，由37百萬噸降至28百萬噸。是否可能？政府運輸減碳其實只有一招：運具電動化。就是將目前的汽油車改為電動車。但汽油車改為電動車是否真有減碳功能完全要看「電從那裡來？」。如果電動車電池之電力完全由無碳之綠電或核電提供，電動車當然很有減碳功能。但如果電池充電之電力來源主要還是由化石燃料（煤炭及天然氣）產生，電動車之減碳功能就十分有限。

2020年台灣電力度數中，煤電及氣電占了82%，核電11%，綠電7%。因綠電建設緩慢，政府坦承2025年廢核後，綠電占比只有16%，無法達到原先規畫之20%，煤電、氣電占比將增為84%。政府雖然規畫在2030年大幅增加綠電裝置容量，但因前述綠電在電網中之滲透率不宜過高，2030年主要電力仍將由煤電及氣電提供，運具電動化豈有可能將運輸部門碳排降低34%？

最為令人詫異的是國發會規畫住商部門碳排將減少28%，由2020年之81百萬噸降至2030年之59百萬噸。最主要的手段即為建築能效提升及照明與空調節能。所謂建築能效提升就是增加「綠建築」，台灣建築何止百萬棟，但政府目標是在2025年每年商業部門增加400件綠建築，住宅部門增加300建綠建築，2030年公有新建築達1級能耗，住宅部門每年增加350建綠建築。個人相信數字如此低的綠建築目標不難達標，問題是與全國建築數目比較是否杯水車薪？照明空調也是老生常談的改裝LED燈及多採用高效能之空調系統、冷氣機及電冰箱。以這些手段意圖在住商部門減碳28%，每年降低59百萬噸碳排豈非自欺欺人？

政府在最容易減碳的電力部門減碳目標訂為約12%，在減碳困難的運輸部門及住商部門減碳目標反而訂為34%及28%，原因也極為簡單。因電力部門可減多少碳由電力配比今天即可計算，政府不敢吹太大。運輸部門及住商部門未來減碳潛力不似電力部門今日即可提出確切數字反證打臉，政府反而敢於大膽誇大。

但政府如此大膽的規畫降低碳排還是遠遠達不到降低59百萬噸的目標，政府只有在增加碳滙上動腦筋。

台灣全島超過60%為森林，過去數十年每年穩定提供22百萬噸碳滙。但國發會規畫2030年碳滙少則增加9百萬噸，多則增加17百萬噸，相當於增加碳滙40%到80%。如此大量增加碳滙的規畫令人匪夷所思，要將森林擴至台灣海峽嗎？

政府準備在未來8年編列近兆預算達到2030年減碳目標，但只要簡單分析，即知必將跳票。政府規畫8年後之2030年減碳24%，表示未來每年平均減碳3%，2025年應減碳約10%。但2025年全面廢核後，碳排極可能不降反升。不必等到2030年，3年後即知花了大把民脂民膏的減碳規畫必將跳票。蔡總統可能會聳聳肩說：2024年後，不干我的事。（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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