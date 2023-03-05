林明溱（圖）。（中時資料照，廖志晃攝）

民進黨蔡培慧當選的必然，從總統蔡英文首次為了微不足道的補選站台的小動作已見端倪。關鍵在於，這絕非蔡對這場選舉發揮了臨門一腳的功能，而是綠營內部情資已有勝選把握，蔡才得以放心上台證明自己的存在感，避免成為站台還落選的敗事角色，同時也為政治權威跛腳的炸藥引信稍稍拉長。

換言之，決定這場地方補選的關鍵因素，並不在於目前政治大環境的天時，與藍營占有主場優勢的地利，占比更大的因素是國民黨陷入人選選擇困境的「人和」因素。否則國民黨挾去年底地方大勝之餘威，加以南投長期藍營執政的優勢加成，只要能把推出人選的爭議變數降到最低，這場補選應是十拿九穩。

當國民黨選擇了老縣長林明溱上陣，幾已注定成為去年初中二選區顏寬恒補選失利的翻版。兩場選舉的戰前形勢與失敗的結構性原因可說是如出一轍。同樣是從綠營在稍早的罷免、選舉投票失利中啟動人選甄選；同樣是當下政治大環境、地方經營優勢皆利於藍營，甚至此次南投補選優勢更加明顯；藍營同樣是派出地方派系經營最為強勢的人選出戰；藍營候選人同樣遭受長期從政包袱與政治家族的色彩濃厚的攻擊；藍營在選舉過程同樣是開高走低；選舉結果同樣讓綠營以小勝收場。

這場選舉的敗因，至少可以歸納為國民黨並未在中二選區敗選的教訓中得到檢討反省，但更為深層難以解決的原因則是國民黨的體質失調與內部僵化。敗選的立即性因素是因為藍營推出的人選相較於對手更不符合當前選民的進步價值想望。但導致無法避免產生立即性因素的原因，須進一步歸因於國民黨雖長期在南投執政並囊括多數各大公職選舉席位，但在縣長、立委的人才培養上出現嚴重斷層、可用之兵過少，才會出現只能勉強選林來提高勝率機率的窘境。而導致林出線的深層原因，當然就與國民黨中央對各地地方派系的威信與掌握力大幅下滑有所關連，也因此才會「不得不」接連讓顏、林代表參選。

上述因素皆是長期累積下來的結構性因素，即便朱立倫當黨主席，受限於政治資源有限、中央未執政、黨的內部文化使然等不利因素也無力改變，最終只能抱持「僥倖心態」，選擇讓當地最有實力的地方派系代表出馬，盼能依靠大環境有利於國民黨，以及迷信鞏固基本盤打一場堅壁清野的選戰就有勝算，讓黨的從政同志與全台各地的支持者集體產生一種穩定勝選的「自滿情緒」，最終卻讓民進黨得以靠包裝「小人物」成功的虛幻勵志故事僥倖笑到最後。

國民黨的深層結構性問題已經到了「非改不可」的時刻，但如無取得中央執政的機會，根本沒有時間與空間讓黨的內部集團坐下來面對它、解決它、放下它，當然也不能排除一旦執政就得意忘形忘了改革的可能。眼前唯一能做的，就是記取中二、南投兩場補選在人和因素失調的教訓，持續發揮天時與地方的優勢，在未來總統、立委選舉的人選問題上避免一犯再犯，重中之重當是「不分區立委」人選的遴選，國民黨務必集中推出符合社會進步價值期待、有能力一戰2026百里侯、爭議性最小的人選，勿再將不分區立委名單視為派系平衡、區域立委疏洪道、高層人情利益的權力工具，開誠布公的對社會宣布不分區名單是國民黨的改革再造的伊始與誠意。

一旦不戒掉補選屢屢發生的僥倖心理、自滿情緒，陰溝裡翻船、功虧一簣很有可能成為2024的最終結局。（作者為自由撰稿者）

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