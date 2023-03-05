AIT過去8位主席，不是退休外交官就是政治酬庸性質，拜登政府首次打破慣例，由前白宮國安會中國暨台灣事務資深主任羅森柏格接任，外交部第一時間表示歡迎，認為她就任後將進一步提升全方位的緊密合作夥伴關係。民進黨政府忽略了美國此一任命的脈絡與動機，拜登政府是在反中氣焰高漲、掌握台灣政治動向、美中戰略競爭三大脈絡下，決定改變AIT主席的角色與功能，由直通國務院及白宮的羅森柏格出任。

掌握台灣政治動向

AIT的新聞稿對這項人事案，做了完整的說明：身為AIT主席，羅森柏格將參與美國對台灣的政策討論，代表美國政府訪問台灣，以及在美國參加與台灣代表的會議；羅森柏格將把她將近20年在印太地區，包括兩岸以及更廣泛的國家安全議題等深入的經驗帶入AIT。

以美台雙邊關係而言，美國對台政策決定權在白宮及國務院，AIT並無自主性，影響力更是有限，羅森柏格將可改善這個現象。她在國務卿布林肯擔任副國安顧問以及副國務卿時，分別是他的資深顧問與幕僚長，與現任國安顧問蘇利文也有密切關係，在接任AIT主席後，她將直接參與美國的決策，並順理成章經常性訪問台灣，與台灣官員及政治領袖接觸，使美台溝通更為有效。

羅森柏格任命的時間點，正是台灣即將進入總統大選政治熱季，過去台灣的總統候選人要「赴美趕考」，爭取美國背書，羅森柏格將在第一線扮演關鍵角色。微妙的是，「疑美論」最近成為台灣熱門議題，民進黨動輒對不同意見扣上疑美大帽，羅森柏格必須以不偏不倚立場，傳達美國支持台灣訊息，同時全面爭取台灣各界的認同，這也是拜登政府派出大將的重要考量因素之一。

不可否認，台灣選舉是否會再度造成政權轉移，及其效應可能外溢到美中台三邊關係是美方最關切及憂慮的問題。民進黨執政堅持「抗中保台」與「親美反中」，甘為美國抗中急先鋒，但在去年「九合一」選舉後，抗中保台牌失靈，若2024年總統選舉，國民黨重返政權，是否會調整兩岸政策？對兩岸形勢有何影響？都可能衝擊美國的戰略競爭布局，美國必須確保，選舉結果不影響台美抗中夥伴關係，台灣將繼續配合美國政策。因此，可以預期羅森柏格將扮演「管控者」的角色。

這正說明了，美國對台政策無法脫離美中戰略競爭，在美中緊張關係不斷升高、中共對台灣釋放和平訊號，及台灣政局不確定性之下，更需要「嚴管台灣」，羅森柏格將忠實執行美方的既定政策。

效忠的是美國利益

民進黨執政號稱美國對台灣支持堅若磐石，外交部刻意將美台雙邊關係界定為「緊密合作夥伴關係」，但事實上，台美之間仍存在許多必須克服的問題，如美國對台政策顯然是以「政治安全為主，經貿次之」，在缺乏雙邊自由貿易協定（FTA），台灣被排除在印太經濟架構之下，所謂的深化美台關係難以落實，而羅森伯格的主要背景仍在政治、安全事務，美台關係是否能全方位提升，仍有待觀察。

羅森柏格的人事案也有很深的國內政治考量，面對美國高漲的反中情緒，拜登的中國政策受到鷹派掣肘，這次派遣重量級的羅森柏格出任AIT主席就是要透過加強美台關係，展現他對中國的強硬立場與意志，同時也可更有效與國會溝通，降低國會反中勢力形成的壓力。但眾院議長麥卡錫可能訪台仍是棘手問題，也將考驗羅森柏格，甚至整個拜登國安團隊。

在美中白熱化全方位戰略競爭中，避免因台灣問題發生軍事衝突，是拜登政府最大的挑戰，羅森柏格出任AIT主席只是其中一個節點，她固然將重新定義AIT主席的角色，但「一中政策」與非官方性仍將是無法超越的紅線，最重要的是，她所效忠、服務的是美國利益，台灣各界應務實、平常心看待，過度的解讀與期望將無助於提升美台關係及改善台灣安全處境。