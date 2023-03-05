南投立委補選結果出爐，民進黨提名的蔡培慧險勝，替民進黨三連敗止血，藍營檢討聲不斷，甚至傳出要讓2024「藍白合」的策略加溫。其實國民黨吞敗主因很單純，想選的人沒得選，不想選的卻被徵召，國民黨提名錯誤，想挾連勝氣勢打選戰，光喊團結根本無濟於事。

蔡培慧曾任不分區立委、行政院中部聯合服務中心執行長，2019年首次參選南投立委落敗，去年九合一再參選南投縣長，以3萬多票敗給藍軍「神力女超人」許淑華，在民進黨以戰養戰培植新生代策略下，終於踢破藍營在南投這塊鐵板，贏得並不僥倖。

反觀國民黨候選人林明溱已經72歲，地方色彩濃厚，但從徵召之初態度搖擺，地方早出現雜音。而林雖頂著五星市長卸任光環，但過去同樣也有五星光環的前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦、前基隆市長林右昌，還不是都在去年參選或輔選時慘遭滑鐵盧。藍營向來短視近利，未培養明日之星，當然難扳回頹勢。

諷刺的是，國民黨吞敗後，開始有傳聞挖牆腳，企圖帶風向要將黨內最強母雞、新北市長侯友宜列為戰犯，甚至幫選前喊得震天價響的「非綠大聯盟」催生，藍營若真殺雞取卵，自我閹割順了「背骨」不忠之人的意，那個選民心中「不團結的國民黨」又回來了，重返執政將遙遙無期。

2024總統大選，民進黨由賴清德定於一尊的態勢愈加明顯，但賴須面對民進黨執政連顆雞蛋都搞不定的包袱，以及個人對兩岸意識形態的枷鎖；國民黨則更加沒有分裂本錢，此次驕兵必敗就是朱立倫最大的危機，若總教練能迅速整軍，派出最強人選，或許是反省出發的最好契機。