為期兩天的G20外長會議3月2日在新德里閉幕。由於各國對俄烏戰爭的態度分歧，以致會議最後未能產出聯合聲明。俄國與西方針鋒相對成為關注焦點。緊接著舉行的印太四國安全對話也吸引了大家的目光。但很多人都忘了，這個會議是印度的場子，身為G20的輪值主席，搭了G20外長會議的台，印度想唱什麼戲？她又想得到什麼？

印度是今年G20輪值主席，還是今年上合組織峰會的主席。站在主席的位子，印度當然希望國際會議都能按照她的議程展開，最不願見到多邊會議被少數議題綁架，而那些議題又不是她所關切的。所以對外長會議未能產出聯合聲明一事，相信印度是挫折的。

印度為自己設定的角色是窮國（南方國家）與富國（北方國家）的溝通橋梁。今年1月，印度邀請了125個國家開了一場線上「全球南方之聲」會議。莫迪在開幕時說: 「你的意見就是印度的意見，你的優先事項就是印度的優先事項。印度的目標是放大全球南方的聲音。」莫迪也設定了南方國家關心的議題，如經濟復甦、新冠疫苗的取得、氣候正義、恐怖主義等為今年G20的主題。但要解決這些問題，需G7國家的配合。而今年G7主席國是印度的朋友日本，所以印度認為自己可以擔任橋梁的角色。

印度是以不結盟運動領袖起家，現在則又是印太聯盟、又是金磚五國、又是上海合作組織，按照外長蘇杰生的講法，已變成「多重結盟」。在美中俄較勁的格局下，印度走的是第三條路：保持傳統的與莫斯科關係；尋求改善與北京的關係；強化與華府和東京的關係。

為了凸顯外交獨立，印度沒有譴責俄國侵烏。為了替南方國家代言，印度對歐洲喊話，要求歐洲改變心態，不要老以為歐洲的問題就是全世界的問題，而全世界的問題卻不是歐洲的問題。今年慕尼黑安全會議上，德國總理蕭茲表示印度有道理，所以現在德國也多和亞非拉國家互動，關注貧窮、飢餓、氣候與疫情等問題。然有論者指出，印度一方面要成為一方領袖，為窮國發聲，一方面在面對俄國侵略等大是大非的問題時，又吝於對俄譴責，這兩個是相互矛盾的。

可是印度憑藉其戰略地位與經濟實力，還就是有辦法讓西方對她包容。印度在美俄之間兩邊謀利，美、日等國怕逼得太急反把印度逼到俄國陣營，而對印度多所容忍。印度的民主現在其實是倒退的，莫迪對媒體與異議分子的打壓早就為民權人士所抨擊，但在國際場合卻沒聽到西方對她有任何譴責。

經濟實力似乎是印度笑傲江湖的本錢。可是在聯合國安理會、國際貨幣基金組織、世界銀行，印度卻又沒能參與國際上的重要決策。這大概是印度最鬱悶的地方，也是最想藉G20平台拉高自己國際地位的原因。

上周G20外長會議只是暖身，領袖峰會9月才登場，到時峰會按照新德里設定的議程走嗎？俄烏戰爭打完沒？會不會又有大國較勁的新議題綁架了多邊外交？我們拭目以待。

（作者為東吳大學政治系教授）