媒體報導國防部研議提出《全民防衛動員準備法》草案，教育部亦擬將16歲以上學生動員造冊，台海戰爭彷彿一觸即發，台灣地區人心惶惶。

面對可能的兩岸武裝衝突，國防部長邱國正一方面正確指出「軍事是政治的延長」，卻「忘了」點出兩岸兵凶戰危的主因，正是他所服務的蔡政府兩岸關係施政的失敗！亦即，邱部長固然義正辭嚴表示：「國家就是中華民國，青天白日滿地紅國旗」，但也清楚他的長官，從行政院長、副總統到總統都是將「台獨」奉為神主牌的「務實台獨」民進黨員。《亞洲週刊》總編輯邱立本說的好：「拒絕台灣《烏克蘭化》的悲劇」、「避免台灣新一代在巷戰及地雷彈中灰飛煙滅！」邱先生言下之意，任何不在乎以戰爭解決僵局的政治人物，都是歷史的罪人。

基此，邱部長除了應拒絕為台獨而戰，他還可以做更多！以下幾點與邱部長及讀者分享：

一、邱部長諤諤之士，應力挽兩岸兵凶戰危之境，上諫「九二共識」回歸兩岸往年和平發展的路線。

筆者好奇邱部長可曾在列席的府院會議中（包括國安會），以部長身分不斷提醒他的長官：我們的國家是中華民國！我們的憲法是兩岸同屬一中的憲法！政府施政不可違反憲法而有謀獨的潛藏議程。畢竟邱部長也說「我們絕對不挑釁」，就應免掉「槍炮一響我們會奉陪到底」、「共軍兩周內拿不下台灣」等於事無補的言論，加重對大陸的挑釁！

對此，邱部長應謹記「和平」才是兩岸人民「完成統一」的唯一的選項，以「九二共識」力諫總統作為避戰的最高指導原則，回歸馬前總統八年執政時期台海風平浪靜、交流後會有期的環境。否則，邱部長不如歸去，堅拒作兩岸交戰的罪人！只是屆時蔡政府是否改派心?台灣獨立之士出任國防部長，筆者沒有定論，得交由選民為家人的幸福和安全作定奪。

二、謹記外國朋友湯馬斯‧佛里曼忠告：「保持安靜，別做撩撥熊的人」；台灣絕對不淪為外國的棋子，不做下一個烏克蘭。

可悲的是蔡政府的兩岸路線，一方面高調接待美國議長訪台、採買火山布雷系統、甚至配合「美軍顧問駐台」，讓台灣自甘淪為強國博弈之棋；另一方面，蔡總統前年國慶演說公開套用民進黨《台灣前途決議文》中「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的主張，都是民進黨政府「撩撥」大陸「反分裂」、「反台獨」敏感神經最糟的舉措。

《世界是平的》作者湯馬斯‧佛里曼示警：「台灣不應該想『撩撥』身旁的大狗熊（指大陸），因為你永遠不知道這隻熊何時會用牠諾大的熊掌狠狠重擊你」、「應低調及保持安靜！」俄烏戰爭已是烏克蘭撩撥(包括將加入北約列入憲法…）俄羅斯血淋淋的教訓，台灣絕不該是下一個烏克蘭！

三、筆者堅決反對大陸的「武統主張」或台灣的「台獨主張」；無論如何，大陸應信守「和平統一」承諾，必要時畫定非戰區，確保台灣同胞的權益！

兩岸動盪的主因來自民進黨的台獨主張及兩岸交流受阻。因此，台灣地區領導人及人民要做到不撩撥、不搞台獨，要回歸九二共識，並堅持以「良制一國」作為國家統一的前提。而大陸要加強改革開放，信守和平統一承諾。大陸當局可以「依法」懲處分裂國土者，但不該以武力殃及在台灣的中華民國國民！亦即，如果大陸仍非要武統，北京當局應該畫定非戰區確保台胞之幸福（包括身家安全）。

（作者為 中華民國國民、台灣人、良制一國的信仰者）