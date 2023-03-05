國防部提出《全民防衛動員準備法》修法，台灣戰事迫在眉睫了嗎？如果問：中共何時攻打台灣？答案是：「這是一個複雜的地緣政治問題，涉及到歷史、政治、經濟、文化等多方面因素。任何關於中共攻打台灣的說法都是沒有依據的猜測，應該以事實為依據，保持客觀的態度，尊重國際法和國際秩序」。哈哈，這是ChatGPT的回答。而且它在前言先說：「我作為一名人工智慧，不會對政治問題進行猜測或做出預測。」

如果你再追問：一直有此傳聞，不是沒依據的猜測，最近中國有武力犯台計畫嗎？它的回答是：「目前沒有確鑿的證據表明中共會在近期攻打台灣。雖然台灣海峽兩岸關係緊張，但是兩岸關係的發展仍然取決於各方面的因素和各方的政策決策。由於政治問題的複雜性，我們應該堅持和平解決爭端的原則，通過對話和協商，促進兩岸關係的和平穩定發展。因此，我們需要保持警覺，關注兩岸關係的發展，並呼籲各方以積極、建設性的態度來處理兩岸關係。」而且以上這些字它是用簡體字回答的。

最近ChatGPT紅遍了地球！月活躍用戶已破1億人，要達到這個數字，Facebook用了4年半，WhatsApp用了3年半，Instagram用了2年半，TikTok用了9個月，而ChatGPT僅僅用了2個月。它已是史上增長最快的應用程式。

ChatGPT有多厲害？它能跟你聊天、能翻譯、做題、考試、作曲、撰寫文案、寫論文、構思小說、寫腳本，它能做的事情實在是太多了，而且某些事情做得比多數真人好。最恐怖的是，ChatGPT現在還只是新生兒，它能不斷自我進化。用的人愈多，積累的資料參數愈多，這種類神經網路的運作方式跟以前傳統的電腦程式不一樣。估計不到5年，它的各項能力就會超過90%的專業人士。人工智慧領域專家普遍認為，未來20年內ChatGPT類型的人工智慧將取代全球一半的工作崗位。

《紐約時報》科技記者，主跑人工智慧、自動駕駛車、機器人等新興領域的凱德．梅茲寫了《AI製造商沒說的祕密： 企業巨頭的搶才大戰如何改寫我們的世界？》一書指出，我們打造的AI天才，已經是可以打敗人類的天才。我們該放任AI發展到何種境地？當國家利益、股東價值、科學家理念和個人安全產生衝突，掌握劃時代科技的企業如何取捨？

伊隆．馬斯克認為，人工智慧正以令人擔憂的速度進步，他說：「如果科學家開發一套打擊垃圾郵件的系統，該系統最終可能會認定，最佳方法就是消滅全人類。」但谷歌的賴瑞．佩吉和臉書的馬克．祖克柏則認為，對人工智慧有如偏執狂的憂慮，有礙於數位烏托邦的實現。AI的發展到底該不該受到監控，成了一個爭議不斷的議題。

曾在美國google工作的科技觀察家葉向林則寫下《迷航烏托邦：科技世界讓人生迷路，但你依舊還可以很幸福》一書，探索了科技理想國帶給人類的迷惘，烏托邦可能反而是天大的陷阱？

從隱私疑慮、數位監控，到軍事武器，摸不清AI的作用與用途，這一項強大的工具，可以為善，也能為惡。當我們在為AI的進展感到讚嘆時，它的威脅也正在悄悄萌芽。但無論如何，我這篇文章有近1/3是ChatGPT的回答構成的，我該謝謝它幫我寫稿嗎？

（作者為台北市出版公會理事長）