南投縣立委補選，由民進黨候選人蔡培慧勝出。此一結果使蔡總統確定成為跛腳總統。

民進黨在去年底九合一選舉慘敗，迫使蔡總統辭去民進黨主席，由賴清德繼任。蔡總統為了避免成為跛腳總統，刻意任命陳建仁出任行政院長，以便繼續掌控政府行政權。然而南投立委選舉結果，顯示蔡總統淪為跛腳總統已成定局。

第一，九合一選舉時蔡英文是民進黨主席。選舉慘敗，是因為大量親綠選票流失。充分顯示選民對民進黨不滿，也等於是對蔡英文不滿。如今南投選舉，民進黨在賴清德領導下獲勝，是因為親綠選票回營。貶蔡挺賴的意味至為明顯。

第二，明年總統大選，賴清德篤定成為民進黨候選人。從今以後，必然成為媒體追逐的對象，賴清德的一舉一動也是社會大眾關注的焦點。相對地，蔡總統任期只剩一年，將日漸失去光芒。

如果蔡總統想再度博取新聞版面，唯有創造話題，例如應邀訪美。但是蔡總統在任內訪美，必將為台海帶來甚大的風暴，製造更大的危機。為了個人利益，置台灣於險境，會得到全民的認同嗎？

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