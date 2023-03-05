日本媒體引起台灣全民炸鍋！

日本經濟新聞日前以「台灣未知的真面目」為題，開闢專欄探討台灣議題，卻沒想到甫推出第一篇國防議題，隨即引爆台灣民眾憤怒。該報導指稱台灣最大的國防安全危機是「出賣情資」，並表示有高達九成的國軍退役將領前往中國兜售情資，最後更直指國軍的「腐敗」已成常態、蔡英文總統「至今仍無法掌控軍隊」，最後更質疑台灣軍隊能否與日本聯手防衛。

該報導一出隨即引發國內嘩然，不僅退輔會主委馮世寬第一時間跳腳，更不惜爆「粗口」表達抗議，國防部也在當日晚間緊急回應，表達該報導係屬子虛烏有，國防安全滴水不漏。外交部也隨即發聲明表示肯定國防部回應，不允許假消息流竄，相關部會均表達嚴正抗議。而身為三軍統帥的總統蔡英文在事發後兩天，才由府方發言人林聿禪出面表示這篇不平衡的報導是「對現役和退役國軍不公平」，並呼籲媒體應善盡查證責任。

翻開資料，創刊於1876年的日本經濟新聞，與（讀賣、朝日、每日、中日）並稱日本五大報，為相當具有權威性的日本新聞媒體，既是權威，更應事實查證。這次事件相對於大鵬之怒，身為三軍統帥的蔡英文總統為何卻選擇靜悄悄？憤怒雖然不能解決問題，但該新聞很明顯已嚴重打擊國軍形象及士氣，出面穩定軍心及國內騷動，不應該是總統的責任嗎？

另一方面，該報導很明顯違法社會秩序維護法，之前民進黨一再對於泛藍媒體追殺裁罰，這次只敢軟言呼籲，難道真是蔡政府一直遭人詬病的「逢中就硬、逢美日就軟」再度重現？最後，從之前的《數位中介服務法》到近期引起爭議的《全民防衛動員準備法》，均有管制媒體條款，但都是「對內」，從來沒有探討外媒管制問題，如今日本媒體亂說話，政府豈能視而不見？即使不以強硬驅逐手段，也應該給予警告，如此雙標實在觀感不佳！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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