《全民防衛動員準備法》自2001年11月14日公布施行後，迄今20餘年歷經多次修調，為的都是當國家面臨戰爭威脅時，可以應對瞬息萬變的戰場情況，來確保台灣人民安全，而這個法規的存在意義價值，最直接的解讀是能夠本著計畫來動員人力、物力等資源，進而達到期望目標。

而近日提出的修正草案卻是直接損害公民自由的權利，更被輿論抨擊彷彿回到「戒嚴時期」。紛擾了幾天，行政院長陳建仁終撐不住壓力，在立法院備詢時特別強調，依法公告14天後即會下架，後續交由各部會統合意見後再行提出，國防部亦擔心成為眾矢之的，補充說明預告期滿本來就會結束，並非臨時喊卡。

民進黨團柯建銘總召雖表示該法「離通過非常有距離」，然民進黨團在立法院擁有絕對多數，哪有通不過的法律？當年《不當黨產處置條例》、《國安五法》、《社會維護法》，不是綠營立委舉舉手、按按鈕，就全都照案通過了。其更嚴批國民黨站在攻擊抹黑對立的立場，來獲取政治不當的紅利來操作政治，這不是在做賊喊捉賊嗎？

本次修法意旨的三大爭議簡述如後：一、過度言論管控：納編徵用媒體業者、判定為假訊息重懲祭罰百萬元及入監服刑。二、授權條件不清：未明確定義動員主管機關及準備階段時序。三、未役青年參戰：年滿16歲不分男女皆造冊列管。

為度悠悠眾口，蔡英文總統於3日深夜在臉書發文，強調不會讓孩子上戰場，是國民黨刻意的誤導人民，現在政府在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人，不敢輕舉妄動。牽拖國民黨誤導，分明污辱人民智商，蔡政府這6年多來一連串的舉措，不是讓國防更強，而是讓戰爭更近，一旦台海發生戰爭，民進黨如何保證不會從青年向下動員讓孩子上戰場？「別人的囝死袂了」，娃娃兵、童子軍恐將通通淪為砲灰！

可悲的是，台灣的國防安全已經不是中華民國政府說了算，美國在蔡英文背後下指導棋，蔡英文莫敢不從，此舉並非即興演出，而是早已預謀許久，乃是繼教召增加至14天、兵役延長一年之後的相關配套措施，草案暫時下架，只是平息眾怒的緩兵之計，陳建仁已經表態，不是不修而是修的更周延。

如今，休戚與共的2300萬台灣人民應勇敢吐槽民進黨，並向美國說不！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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