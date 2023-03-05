南投立委補選揭曉，國民黨在傳統藍大於綠的選區竟然失守，也使得自去年底九合一選舉以來補選連勝的氣勢為之頓挫，各種「事後之明」的檢討、示警紛至沓來。以結果論，絕大部分如徵召人選不當、老人與家族政治的非議、過於散漫輕敵、陷於被動保守等等檢討，當然都是有道理的，但其中卻有三個盲點似是而非，甚至流於廢話，還可能誤導了真正應該著力的重點。

這三個盲點分別是：南投此役是明年總統大選的「前哨戰」、「藍綠氣勢分水嶺」；侯友宜將是下一個林明溱；國民黨不僅要加強團結，更要進一步強化「藍白合」。

首先，這兩項選舉無論是性質、規模與影響，乃至最重要的候選人因素，完全不能相提並論。唯一較有意義的，這是賴清德任黨主席後的第一戰，取得首勝為民進黨連敗止血，對他個人進取總統大位與重振民進黨聲勢，具有如強心針般的功效；但對民進黨與蔡政府真正的「體質」強化、是否能就此翻轉，根本問題還很多，不必推論過當，未來藍綠氣勢更隨時可能又有變化。

其次，把侯友宜說成是下一個林明溱，當然是語不驚人死不休，而且頗有責怪侯友宜不為林明溱站台、對國民黨若即若離、無法有效凝聚深藍的意味。侯友宜投入總統大選的規畫、意志與決心，當然遠非消極保守的林明溱可比，但此喻卻點出令藍營支持者不斷憂心的盲點，也就是國民黨究竟將在何時、以何種方式公平公正地整合出總統候選人？

從目前的跡象顯示，侯友宜似乎就是想拖到6月新北市議會會期結束後才表態，以避免「落跑」話題成為被攻擊的重點，也閃開民進黨市議員在議會的連番炮轟。問題在於這都是侯主觀上自保的規畫，但客觀的形勢變化恐怕也非其主觀認知所能掌控。可預見的是，即使侯不表態，民進黨就會放鬆對他的攻訐嗎？而從現在開始還要再熬3個月，客觀情勢隨時在變，侯友宜除了繼續享有藍營支持者的擁戴，除了「好好做代誌」的老套說法，難道沒有其他進一步表現其擔當的適切方式，以及回報支持者期望的責任嗎？

最後，所謂國民黨不僅要加強團結，更要進一步強化「藍白合」，這話說了等於沒說。團結合作當然重要，關鍵在於如何團結、如何藍白合作。朱立倫本來說在南投勝選後再來討論總統提名的作業方式，如今敗選了，黨主席想要繼續強勢徵召候選人恐怕將會受阻，採用公開民調的初選機制，將登記或有實力參選者都納入競爭，相信這應是最符合公信力、能弭平爭議，也是有實力者不必反對的模式。

國民黨該慶幸的是，這次南投敗選好在只是一次小鐘擺效應，真正的大鐘擺效應會如何擺盪，終究要在明年初的總統與國會大選見真章。當賴清德的氣勢逐漸上升，國民黨和侯友宜除了被動閃躲，讓支持者的熱情繼續苦熬、消耗下去，就沒有其他帶動團結、振奮氣勢之道了嗎？

（作者為資深媒體人）